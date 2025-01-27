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Владельцы гостиниц на Чёрном море массово продают бизнес

1:24
Туризм

На побережье Чёрного моря владельцы гостиниц массово выставляют бизнес на продажу. По данным телеграм-канала SHOT, в последнее время на различных ресурсах появилось более сотни таких объявлений. Причиной стал экологический кризис, вызванный недавним разливом нефти, который значительно повлиял на состояние пляжей и туристическую привлекательность региона.

Уборка мазута на пляжах Севастополя
Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка мазута на пляжах Севастополя

Цены и предложения
Цены на гостиничный бизнес варьируются от 15 млн до 4 млрд рублей в зависимости от масштаба объекта и его местоположения. Несмотря на активный рынок, риелторы и собственники утверждают, что гостиницы остаются прибыльными. Однако состояние пляжей остаётся главным барьером для потенциальных покупателей.

Экологические последствия
Разлив нефти значительно повлиял на туристический поток: загрязнённые пляжи отталкивают отдыхающих, что снижает доходы гостиниц. Для многих собственников решение о продаже бизнеса стало вынужденным шагом.

Перспективы рынка
Эксперты полагают, что восстановление региона потребует значительных инвестиций в экологические программы и инфраструктуру. До тех пор гостиничный бизнес на побережье будет оставаться под давлением, несмотря на попытки сохранить его привлекательность.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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