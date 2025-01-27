Купаться или кататься? Туристы в Анталье делают выбор

Туристы в Анталье наслаждаются необычно тёплой погодой для января. Днём температура воздуха достигает 18-20 градусов, создавая ощущение весны. Хотя иногда идут кратковременные дожди, солнечные часы преобладают, привлекая отдыхающих на пляжи, рассказала порталу TourDom.ru проживающая на этом турецком курорте турагент Мария Шекер.
Пляжный отдых в январе
На пляже Коньяалты, несмотря на январь, многолюдно. Некоторые туристы купаются в море, наслаждаясь тёплой водой, другие загорают, а часть предпочитает кутаться в куртки, наблюдая за пейзажами. Эта уникальная возможность сочетания зимы и лета делает Анталью особенно привлекательной в это время года.
Зимний отдых в горах
Те, кто ищет зимние виды спорта, отправляются в горы, расположенные всего в полутора часах езды от города. Там выпал снег, предлагая идеальные условия для катания на лыжах и сноуборде.
Прогноз погоды
На Анталийском побережье тёплая погода сохранится всю неделю. В понедельник, 27 января, температура воздуха поднимется до +20 градусов, а к выходным она вновь достигнет 20-21 градуса. Вероятность дождей остаётся крайне низкой, что позволит туристам максимально насладиться отдыхом.
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