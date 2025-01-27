Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

На индонезийском острове Нуса-Пенида произошёл конфликт между туристами и местными сборщиками платы за въезд. Россияне, прибывшие на остров, отказались платить сбор, назвав его вымогательством. Инцидент был снят на видео и быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав волну обсуждений.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит на океан

Сбор за въезд на Нуса-Пенида составляет 25 тыс. индонезийских рупий для взрослых и 15 тыс. для детей. Эти взносы являются обязательными для всех гостей, включая граждан Индонезии, и идут на поддержку инфраструктуры острова. Однако туристов удалось убедить в необходимости оплаты только после вмешательства полиции.

Местные жители и прохожие, присутствовавшие при конфликте, встали на сторону туристов, указывая на неэффективность общения со стороны сборщиков. Власти региона призывают сотрудников быть более терпеливыми и предоставлять чёткие объяснения, а также рекомендовали обязательное ношение униформы и бейджиков, чтобы минимизировать недоразумения.

Конфликты, связанные с оплатой местных сборов, не редкость в Индонезии. На Бали, например, с февраля 2024 года иностранные туристы обязаны платить сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий. Однако многие путешественники либо намеренно уклоняются от оплаты, либо не знают о нововведении.

Этот случай подчёркивает необходимость повышения информированности туристов о правилах посещения островов и других популярных направлений.

Уточнения

Нуса-Пенида (индон. Nusa Penida) — небольшой остров, расположенный примерно в 12 км к юго-востоку от индонезийского острова Бали.

