Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех

На въезде в Крым по Крымскому мосту введён сплошной паспортный контроль. Проверка документов проводится в рамках антитеррористических мероприятий. По словам представителей спецслужб, эти меры направлены на повышение безопасности в регионе.
"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым - специальные службы ведут антитеррористические мероприятия", - написал заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко в Telegram-канале.
Порядок проверки документов
Водителей просят заранее готовить оригиналы паспортов для ручного контроля. Альтернативой является предъявление документов через приложение «Госуслуги». Однако соблюдение новых правил может привести к увеличению времени ожидания на пропускных пунктах, что требует дополнительной подготовки со стороны путешественников.
Слушание по делу о теракте
Первое заседание по делу о теракте на Крымском мосту, запланированное на 21 января, не состоялось из-за неявки обвиняемых, которых не доставили в суд. Дата следующего слушания пока не определена.
Эти события подчёркивают необходимость усиленных мер безопасности в регионе, особенно на объектах стратегической важности, таких как Крымский мост.
Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.