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Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех

1:22
Туризм

На въезде в Крым по Крымскому мосту введён сплошной паспортный контроль. Проверка документов проводится в рамках антитеррористических мероприятий. По словам представителей спецслужб, эти меры направлены на повышение безопасности в регионе.

Крымский мост
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крымский мост

"Сплошной паспортный контроль введен на Крымском мосту по направлению в Крым - специальные службы ведут антитеррористические мероприятия", - написал заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко в Telegram-канале.

Порядок проверки документов

Водителей просят заранее готовить оригиналы паспортов для ручного контроля. Альтернативой является предъявление документов через приложение «Госуслуги». Однако соблюдение новых правил может привести к увеличению времени ожидания на пропускных пунктах, что требует дополнительной подготовки со стороны путешественников.

Слушание по делу о теракте

Первое заседание по делу о теракте на Крымском мосту, запланированное на 21 января, не состоялось из-за неявки обвиняемых, которых не доставили в суд. Дата следующего слушания пока не определена.

Эти события подчёркивают необходимость усиленных мер безопасности в регионе, особенно на объектах стратегической важности, таких как Крымский мост.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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