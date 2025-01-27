Пожар в отеле Grand Kartal: погибли 78 человек, большинство из них дети

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как ранее писала Pravda.Ru, в ночь на 21 января в Турции произошла трагедия — пожар уничтожил горнолыжный отель Grand Kartal.

Фото: flickr.com by Rob Swystun, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожарный тушит горящий дом

В результате пожара погибли 78 человек, из которых большинство составляют дети, ещё 51 человек получил травмы различной степени тяжести. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Владелец отеля, Халит Эргюль, заявил, что причиной возгорания стали действия сотрудников: шеф-повара, персонала кухни, электрика и охраны. При этом он подчеркнул, что отель соответствовал всем нормам противопожарной безопасности.

Однако персонал категорически отверг обвинения в халатности. Электрик отеля уточнил, что пожарная сигнализация находилась в ведении субподрядчика, а он сам выполнял свои обязанности согласно требованиям.

В рамках расследования были арестованы 15 человек, включая самого Эргюля. Дело продолжается, вызывая множество вопросов к системе контроля за безопасностью в подобных учреждениях.