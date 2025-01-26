7 причин посетить остров Пасхи в 2025 году

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров Пасхи — одно из самых отдалённых мест в мире. Это самый удалённый от любого континента остров, находящийся почти в 6 часах езды от Сантьяго. Он наиболее известен своими таинственными каменными изваяниями моаи, разбросанными по всем четырем сторонам света на его территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Мьонссон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Остров Пасхи

Однако путешествие на Рапа-Нуи, как его еще называют местные жители, выходит далеко за рамки посещения парков, полных вулканических пород и каменных гигантов.

На острове Пасхи можно заняться дайвингом и увидеть всю невероятную морскую фауну Тихого океана, полюбоваться самыми потрясающими закатами на планете или почувствовать прилив адреналина, пересекая весь остров на велосипеде.

Незабываемые рассветы и закаты.

Проснуться в 5 утра и увидеть первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь 15 моаи Тонгарики, — настоящее событие для посетителей и один из самых захватывающих моментов поездки.

Наблюдение за восходом солнца на острове Пасхи — одно из самых уникальных впечатлений. В Тахаи невозможно сдержать слез, когда в конце дня видишь, как солнце садится в море.

Погружение в просторы Тихого океана

Подводный ландшафт недалеко от острова Моту Нуи поражает разнообразием кораллов и несколькими видами рыб, а также впечатляющей видимостью, несмотря на глубину региона. Для тех, кто ищет чего-то более спокойного, идеальным вариантом станет прогулка на лодке и сноркелинг с отправлением от пляжа Анакена.

Велопрогулки по вулканическим ландшафтам

Поездка на велосипеде может стать одним из лучших способов увидеть архитектуру домов, растительность, которая смешивается с вулканическими породами, и немного узнать о том, как живёт население этого изолированного тихоокеанского острова. Воспользуйтесь возможностью ощутить, как медленно время течёт в центре города с его ярмаркой ремёсел и католической церковью с символикой Рапануи, в красивейшем религиозном синкретизме.

Попробуйте самый чистый мёд в мире

Одно предупреждение для тех, кто собирается высадиться на острове: запрещено привозить с собой продукты, приготовленные с использованием мёда или самих пчёл. Это связано с тем, что жители Рапа-Нуи хотят защитить своё пчеловодство, считающееся самым чистым в мире.

Танцуй как Рапа Нуи

Существует несколько танцевальных шоу на основе ритуалов Рапануи, сохранившихся с древних времён. Мужчины и женщины в танце олицетворяют радость, войну и любовь в совершенных театральных движениях. Позвольте себе увлечься ритмом барабанов и звуками совершенно неизвестного языка.

Поднимитесь на вершину бесплатно

Здесь без труда можно увидеть лошадей, свободно бегущих в открытых парках или даже на городских улицах. Об этих животных заботятся все жители острова, можно верхом подняться на самую высокую точку острова, вулкан Маунга Теревака, откуда открывается панорамный вид на 360 градусов на весь Рапа Нуи.

Будьте в тренде

Курорт Nayara Hangaroa, вошёл в число 15 лучших курортов Южной Америки по версии премии Condé Nast Traveler Choice Awards в 2023 году и находится всего в нескольких метрах от океана, а в каждом из 75 номеров есть собственная терраса и вид на бескрайний горизонт.

Уточнения

Исла-де-Паскуа (исп Isla de Pascua) — провинция в Чили в составе области Вальпараисо. Расположена в Тихом океане на острове Пасхи (Рапа-Нуи).

