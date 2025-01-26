Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старость без проблем: три рыбы, которые защитят организм
Как избавиться от цыпок на руках: эффективные рекомендации косметологов
Эти 3 факта о кефире удивят даже самых опытных любителей молочных продуктов
Какие стандарты разработали в России для pet-friendly отелей
Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу

Конец эры Blu-ray: что мы теряем?

2:39
Туризм

В феврале 2025 года Sony окончательно прекратит производство дисков Blu-ray (BD), закрывая последнюю фабрику оптических носителей.

Презентация Sony Interactive Entertainment
Фото: flickr.com by E-Games Bern, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Презентация Sony Interactive Entertainment

Это решение завершает историю производства форматов, таких как MiniDisc, MD Data и MiniDV-картриджи. Sony не планирует выпускать преемников Blu-ray, что ставит точку в эволюции физических носителей под её брендом.

Компания уже завершила производство потребительских Blu-ray в 2024 году, сохранив лишь небольшие объёмы для корпоративного сектора. Однако стремительный рост популярности потоковых сервисов снизил спрос на оптические носители, сделав их производство нерентабельным.

Blu-ray, представленный в 2000 году, стал стандартом высококачественного видео с 2006 года благодаря поддержке киностудий и интеграции в PlayStation 3. Но сегодня стриминг и облачные хранилища значительно вытеснили физические носители, и остатки Blu-ray исчезнут из продажи, как только запасы на складах иссякнут.

Хотя в эпоху облачных сервисов и высокоскоростного интернета отказ от Blu-ray кажется логичным, это вызывает вопросы о надёжности цифрового хранения.

Облачные сервисы требуют регулярных платежей, могут менять условия использования или закрываться без предупреждения.

Физические накопители (жёсткие диски и SSD) имеют ограниченный срок службы и со временем теряют данные.

На этом фоне оптические носители остаются наиболее надёжным способом долгосрочного хранения. Они способны сохранять информацию десятилетиями, а современные разработки значительно увеличивают их срок службы.

Например, Pioneer выпустила Blu-ray-диск с гарантией сохранности данных до 100 лет, а учёные работают над технологиями, способными продлить этот срок до миллионов лет.

Закат физических носителей — это не только технологический прогресс, но и символ потери контроля над личными архивами. С переходом на стриминговые платформы пользователи больше не владеют фильмами, музыкой и данными. Контент может исчезнуть с платформ без предупреждения, что подчёркивает небезопасность полностью цифрового мира.

Физические носители давали людям чувство собственности и надёжности. Сегодня мы теряем это вместе с переходом на облачные технологии, а также сталкиваемся с риском утраты уникальных архивов и воспоминаний.

Уточнения

Пото́ковое мультиме́диа (англ. streaming media) или стри́минг — мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового широковещания. 

Sony Group Corporation, «Со́ни» — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио. 

Blu-ray Disc BD (англ. blue ray — синий луч и disc — диск; написание blu вместо blue — намеренное) — формат оптического носителя, используемый для записи с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Последние материалы
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов
Эквадорские бананы заменят российскими: проект стартует в 2025 году
Пустоцветы у огурцов: почему они возникают и как с этим бороться?
49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане
Как сделать дом комфортным и стильным с помощью этих цветов
Конец эры Blu-ray: что мы теряем?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.