Конец эры Blu-ray: что мы теряем?

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале 2025 года Sony окончательно прекратит производство дисков Blu-ray (BD), закрывая последнюю фабрику оптических носителей.

Фото: flickr.com by E-Games Bern, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Презентация Sony Interactive Entertainment

Это решение завершает историю производства форматов, таких как MiniDisc, MD Data и MiniDV-картриджи. Sony не планирует выпускать преемников Blu-ray, что ставит точку в эволюции физических носителей под её брендом.

Компания уже завершила производство потребительских Blu-ray в 2024 году, сохранив лишь небольшие объёмы для корпоративного сектора. Однако стремительный рост популярности потоковых сервисов снизил спрос на оптические носители, сделав их производство нерентабельным.

Blu-ray, представленный в 2000 году, стал стандартом высококачественного видео с 2006 года благодаря поддержке киностудий и интеграции в PlayStation 3. Но сегодня стриминг и облачные хранилища значительно вытеснили физические носители, и остатки Blu-ray исчезнут из продажи, как только запасы на складах иссякнут.

Хотя в эпоху облачных сервисов и высокоскоростного интернета отказ от Blu-ray кажется логичным, это вызывает вопросы о надёжности цифрового хранения.

Облачные сервисы требуют регулярных платежей, могут менять условия использования или закрываться без предупреждения.

Физические накопители (жёсткие диски и SSD) имеют ограниченный срок службы и со временем теряют данные.

На этом фоне оптические носители остаются наиболее надёжным способом долгосрочного хранения. Они способны сохранять информацию десятилетиями, а современные разработки значительно увеличивают их срок службы.

Например, Pioneer выпустила Blu-ray-диск с гарантией сохранности данных до 100 лет, а учёные работают над технологиями, способными продлить этот срок до миллионов лет.

Закат физических носителей — это не только технологический прогресс, но и символ потери контроля над личными архивами. С переходом на стриминговые платформы пользователи больше не владеют фильмами, музыкой и данными. Контент может исчезнуть с платформ без предупреждения, что подчёркивает небезопасность полностью цифрового мира.

Физические носители давали людям чувство собственности и надёжности. Сегодня мы теряем это вместе с переходом на облачные технологии, а также сталкиваемся с риском утраты уникальных архивов и воспоминаний.

Уточнения

Пото́ковое мультиме́диа (англ. streaming media) или стри́минг — мультимедиа, которое непрерывно получает пользователь от провайдера потокового широковещания.



Sony Group Corporation, «Со́ни» — японский транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Токио.



Blu-ray Disc BD (англ. blue ray — синий луч и disc — диск; написание blu вместо blue — намеренное) — формат оптического носителя, используемый для записи с повышенной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой чёткости.

