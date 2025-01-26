Откройте для себя 6 самых солнечных городов в мире

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вам не по душе лондонский туман или проливные тропические дожди, можете отправиться туда, где солнце круглый год. Эти города станут отличным выбором для тех, кто хочет насладиться яркими красками и тёплым климатом.

Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт в Египте

Юма

Юма входит в список самых солнечных городов на планете. Расположенный в Аризоне, США, он был признан Книгой рекордов Гиннесса самым солнечным местом на Земле. Благодаря засушливому климату, количество солнечных часов в году здесь превышает 4000. В городе есть множество достопримечательностей, включая исторический центр с архитектурой начала XX века, парки и места для активного отдыха.

Феникс

Столица штата Аризона город Феникс также славится своим жарким и сухим летом. Более 300 солнечных дней в году делают его идеальным местом для посещения Ботанического сада, музеев, таких как Художественный музей Финикса, и пешеходных троп.

Бразилиа

Бразилия занимает третье место в списке самых солнечных направлений в мире, а столица страны, Бразилиа, имеет среднегодовое количество солнечных часов в 3276. Это позволяет насладиться модернистской архитектурой Оскара Нимейера, парками и знаменитым озером Параноа, которое предлагает множество достопримечательностей.

Асуан

Асуан, расположенный на юге Египта, известен своим жарким и сухим климатом. Большую часть года здесь наблюдаются высокие температуры и ясное небо, что тоже делает его одним из самых солнечных мест на планете. В Асуане вы сможете осмотреть исторические достопримечательности и исследовать древние храмы, острова на реке Нил и традиционные рынки.

Дарвин

Дарвин, столица Северной территории Австралии, имеет тропический климат с сухим и солнечным сезоном. В городе фиксируются высокие температуры и влажность, что делает его привлекательным для любителей природы. Среди доступных достопримечательностей — национальные парки и рынки под открытым небом. Кроме того, вы сможете исследовать богатую культуру коренных народов этой удивительной страны.

Низва

Низва, расположенный в горной местности Омана, известен своим жарким, сухим климатом с высокими температурами и малым количеством осадков. Путешествие в этот город позволит вам открыть для себя исторические форты, традиционные рынки и пустынные пейзажи, которые оставят неизгладимое впечатление.

Уточнения

Асуа́н — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан. В древности назывался Сиене (Сиена).



