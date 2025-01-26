Исследование, которое может изменить судьбу миллионов

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Болезнь Альцгеймера остаётся одним из самых сложных вызовов для медицины XXI века. Однако недавние открытия учёных из Вашингтонского университета дают надежду на новые подходы к её лечению. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, выявило важную роль микроглиоцитов — иммунных клеток мозга — в развитии этой болезни.

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Микроглиоциты выполняют жизненно важные функции: очищают мозг от повреждённых клеток и отходов, борются с инфекциями и регулируют синаптические связи. Эти клетки способны изменять свою форму в зависимости от задач, что делает их ключевыми "стражами" здоровья мозга. Однако у пациентов с болезнью Альцгеймера их поведение сильно отличается от нормы.

Исследователи обнаружили десять различных групп микроглиоцитов, три из которых были описаны впервые. Одна из этих новых групп значительно чаще встречается у пациентов с Альцгеймером. Анализ тканей мозга показал, что микроглиоциты в поражённых областях часто находятся в предрасположенном состоянии, что приводит к чрезмерной воспалительной реакции.

Эта находка важна для понимания того, почему многие предыдущие попытки лечения болезни Альцгеймера с помощью противовоспалительных препаратов оказывались неэффективными. Возможно, они воздействовали на неправильные стадии воспалительного процесса.

Ведущий невролог исследования Кэтрин Пратер в беседе с изданием Futura отметила: "Мы пока не знаем, являются ли изменения в микроглиоцитах причиной патологии или следствием болезни".

Открытие новых типов микроглиоцитов и их связи с болезнью Альцгеймера открывает двери для разработки более точных методов терапии. Учёные уже работают над способами нацеливания на специфические группы клеток, чтобы замедлить прогрессирование заболевания или предотвратить его развитие.

Это открытие вселяет надежду для миллионов людей, страдающих от этого нейродегенеративного расстройства. Каждый шаг в понимании механизма болезни Альцгеймера приближает нас к созданию более эффективных методов лечения.

Уточнения

Микроглия — это резидентные макрофаги центральной нервной системы (ЦНС). 

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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