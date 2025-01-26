Как сэкономить на аренде авто при путешествиях

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя путешествие, мы всегда ищем способы сэкономить, и аренда автомобиля — это одна из самых крупных статей расходов.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ прокат автомобилей

Конечно, можно выбрать общественный транспорт или велосипед, но многие предпочитают аренду автомобиля за комфорт и свободу.

Однако важный вопрос, который часто остаётся без внимания, — это место, где лучше арендовать машину. Может показаться, что аренда в аэропорту удобна, но это может обойтись вам в копеечку.

Исследование, показало, что аренда автомобиля в аэропорту обходится в среднем на 18,4% дороже, чем в центре города.

Например, аренда автомобиля на семь дней в крупных аэропортах России может стоить около 55 000 рублей, тогда как в центре города — около 17 000 рублей.

И хотя можно сэкономить, арендовав машину вне аэропорта, важно учитывать расходы на такси или общественный транспорт, чтобы добраться до места аренды. В некоторых случаях это может занять достаточно много времени.

Почему аренда в аэропорту дороже?

Всё дело в сборах, которые аэропорты взимают с компаний по прокату автомобилей. Эти расходы они перекладывают на арендаторов.

Кроме того, за пределами аэропортов могут встречаться более выгодные предложения и рекламные акции, что упрощает поиск дешёвых вариантов.

Тем не менее, аренда в аэропорту имеет свои плюсы. Это может быть удобнее, если вы прилетели поздно вечером или по воскресеньям, когда местные пункты проката могут быть закрыты.

А в аэропорту всегда есть разнообразие автомобилей, например, микроавтобус для большой компании.

Чтобы не переплачивать, ищите альтернативы: аренда через приложение, отказ от дополнительной страховки, если она у вас уже есть, или привезённые с собой автомобильные аксессуары помогут сэкономить.

Уточнения

Прокат автомобилей (аренда транспортных средств) — сдача автомобиля без водителя на определённый период времени (от нескольких часов до нескольких месяцев и даже лет).

