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Откройте для себя город, где испанский звучит особенно красиво

2:05
Туризм

Колумбия, которая когда-то пугала путешественников своей репутацией небезопасного места, теперь стала центром притяжения для тех, кто хочет выучить испанский.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Особенно в этом плане выделяется Медельин — город с легким, чистым акцентом, идеальным для изучения языка. Здесь, среди зелёных холмов долины Абурра, вы найдёте идеальное сочетание традиций и современности.

Медельин получил прозвище "Город вечной весны" благодаря своему мягкому климату, и, наверное, это самый лучший способ описать атмосферу города: умеренные температуры, почти всегда солнечные дни и удивительная доступность для иностранных студентов.

В отличие от бурного ритма жизни в Боготе, Медельин предлагает расслабленную атмосферу, которая способствует успешному освоению языка.

Инновационная система транспорта, такие районы, как Эль-Побладо и Лорелес, делают его удобным для изучающих язык.

Но Медельин — это не только учеба. Это место, где можно реально погрузиться в культуру и общаться с местными жителями.

Чтобы повысить уровень испанского, отправляйтесь на рынок Plaza Minorista, где общение с продавцами о свежих продуктах станет отличной практикой.

Прогулки по Пласа-Ботеро или Парк Льераса позволят вам почувствовать живую атмосферу города и взаимодействовать с людьми.

Изучать испанский в Медельине можно не только в классе. Если вы хотите действительно овладеть языком, отправляйтесь в Ботанический сад, где можно поговорить с местными об уникальной флоре.

Музей Антиокии предложит вам шанс улучшить язык, наслаждаясь работами знаменитого художника Фернандо Ботеро, а Музей современного искусства откроет двери в мир современного искусства Колумбии.

Не забудьте о Comuna 13 — районе, который преобразился в галерею уличного искусства. Здесь можно изучать не только искусство, но и активно практиковать испанский, общаясь с местными жителями.

Уточнения

Медельи́н (исп. Medellín) — второй по значимости город Колумбии. Столица департамента Антьокия, был основан в 1616 году на берегу реки Порсе, его называют промышленной столицей Колумбии, кроме того, город носит прозвища "Город вечной весны", "Столица гор", "Город цветов", "Столица орхидей", "Прекрасная деревня", "Серебряная чашечка".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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