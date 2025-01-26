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Винная культура мира в одном месте: музей La Cité du Vin

2:13
Туризм

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир вина, не поезжайте дальше Бордо — в музей La Cité du Vin.

La Cité du Vin (Bordeaux)
Фото: commons.wikimedia.org by Anferpor15, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
La Cité du Vin (Bordeaux)

Это не просто выставка, а целое путешествие по истории и культуре виноделия, которое начинается с античных времён и доходит до наших дней. С площадью в 3000 квадратных метров, этот музей является крупнейшим в мире, посвящённым вину.

Здесь вас ждут 18 разных зон, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты винной культуры. Вы сможете не только увидеть и почувствовать, но и попробовать вина, оценить их ароматы и текстуры, и даже узнать, как правильно их хранить и подавать.

Экспозиция посвящена самым известным сортам, таким как каберне, шардоне и пино-нуар, а здание музея выполнено в форме бокала для вина, что делает его настоящим произведением архитектуры.

Музей не ограничивается только французскими регионами — выставка охватывает весь винный мир. Пройдясь по залам, вы узнаете, как климат и природа разных континентов влияли на процесс производства вина.

Особое внимание уделяется тому, как создавались различные стили и вкусы вина, а также как их подают в разных странах. С помощью сенсорных технологий музей помогает посетителям не просто узнать о вине, но и ощутить его всеми органами чувств.

В завершение вашего путешествия по винному миру, отправляйтесь на восьмой этаж, где находится смотровая площадка Бельведер.

Здесь вам откроется захватывающий 360-градусный вид на Бордо, а с потолка будут свисать тысячи пустых винных бутылок. Здесь же можно насладиться бокалом вина из самых известных винодельческих регионов мира.

Но La Cité du Vin — это не только музей. Винный погреб Latitude20, где хранится более 14 000 бутылок, даст вам возможность выбрать вино по душе.

В ресторане Le 7, расположенном на седьмом этаже, вы сможете попробовать блюда, идеально сочетающиеся с вином, и насладиться видом на французские виноградники.

Уточнения

Бордо́ (фр. Bordeaux) — город и коммуна на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. Расположен на берегах Гаронны, известен своими традициями и успехами в области виноделия.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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