Винная культура мира в одном месте: музей La Cité du Vin

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в мир вина, не поезжайте дальше Бордо — в музей La Cité du Vin.
Это не просто выставка, а целое путешествие по истории и культуре виноделия, которое начинается с античных времён и доходит до наших дней. С площадью в 3000 квадратных метров, этот музей является крупнейшим в мире, посвящённым вину.
Здесь вас ждут 18 разных зон, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты винной культуры. Вы сможете не только увидеть и почувствовать, но и попробовать вина, оценить их ароматы и текстуры, и даже узнать, как правильно их хранить и подавать.
Экспозиция посвящена самым известным сортам, таким как каберне, шардоне и пино-нуар, а здание музея выполнено в форме бокала для вина, что делает его настоящим произведением архитектуры.
Музей не ограничивается только французскими регионами — выставка охватывает весь винный мир. Пройдясь по залам, вы узнаете, как климат и природа разных континентов влияли на процесс производства вина.
Особое внимание уделяется тому, как создавались различные стили и вкусы вина, а также как их подают в разных странах. С помощью сенсорных технологий музей помогает посетителям не просто узнать о вине, но и ощутить его всеми органами чувств.
В завершение вашего путешествия по винному миру, отправляйтесь на восьмой этаж, где находится смотровая площадка Бельведер.
Здесь вам откроется захватывающий 360-градусный вид на Бордо, а с потолка будут свисать тысячи пустых винных бутылок. Здесь же можно насладиться бокалом вина из самых известных винодельческих регионов мира.
Но La Cité du Vin — это не только музей. Винный погреб Latitude20, где хранится более 14 000 бутылок, даст вам возможность выбрать вино по душе.
В ресторане Le 7, расположенном на седьмом этаже, вы сможете попробовать блюда, идеально сочетающиеся с вином, и насладиться видом на французские виноградники.
Бордо́ (фр. Bordeaux) — город и коммуна на юго-западе Франции, центр исторической области Аквитания и современного департамента Жиронда. Расположен на берегах Гаронны, известен своими традициями и успехами в области виноделия.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.