Остров пряностей и тропических водопадов: откройте для себя Гренаду

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карибы — это настоящая сказка на земле. С белоснежными пляжами, ярким подводным миром, экзотическими фруктами и множеством увлекательных приключений.

Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джунгли

Среди всех островов Гренада — одна из самых красивых жемчужин, и не зря её называют "Островом пряностей". Здесь, в каждом уголке, царит атмосфера уединения и умиротворения, а в воздухе витает запах мускатного ореха и корицы.

Если вы хотите пережить настоящие природные чудеса, отправляйтесь в национальный парк Гранд-Этан. Он был основан в 1906 году и является крупнейшей охраняемой территорией на Гренаде.

Парк охватывает 3000 акров тропических лесов, горных вершин и живописных водопадов, а на его территории находится одно из самых красивых озёр — Гранд-Этан.

Это кратерное озеро, образовавшееся в результате потухшего вулкана, привлекает как туристов, так и исследователей.

Самая популярная тропа парка — Семь водопадов Сестёр. Протяжённостью всего 2 километра, она подходит для всех, кто хочет насладиться пешими прогулками.

Путь проходит через густой лес, а конечной точкой становится бассейн с двойными водопадами, где можно искупаться в кристально чистой воде.

Кроме того, в парке находятся четыре самые высокие вершины Гренады. Один из самых популярных пиков — гора Куа-Куа.

Путь к вершине, длиной 4,5 километра, часто бывает непростым, особенно во время дождя. Но с неё открывается потрясающий панорамный вид на гористый ландшафт и Карибское море вдалеке.

Если вам хочется лёгкого отдыха, отправляйтесь к водопаду Аннандейл. Он находится всего в 6,5 км от национального парка и является одной из самых популярных достопримечательностей Гренады.

Этот водопад в окружении тропического леса радует туристов своим живописным видом и лёгким доступом.

Не упустите возможность посетить и Парк подводных скульптур Гренады. Здесь, на глубине, расположено более 80 статуй, создавая уникальную подводную выставку, которая со временем превращается в искусственный риф для кораллов.

Экскурсии с маской и трубкой или каякинг с прозрачным дном — это отличный способ увидеть подводные шедевры.

Уточнения

Грена́да (англ. Grenada [ɡrɪˈneɪdə]) — островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

