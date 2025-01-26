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Нетуристическое место Рима — сюда ходят только жители города

1:03
Туризм

Ботанический сад Рима (Италия), когда-то роскошный и величественный парк, прилегающий к палаццо, теперь является частью университета Сапиенца. Сад находится в самом сердце города и в настоящее время занимает площадь всего лишь 12 гектаров.

Орхидеи в ботаническом саду
Фото: commons.wikimedia. org by Mkill is licensed under GNU Free Documentation License
Орхидеи в ботаническом саду

Этот невероятно спокойный оазис поражает редкими растениями, экзотическими цветами и почти исчезающими видами деревьев, с тропинками, поднимающимися на склоны над Трастевере, районом узких средневековых улочек, сообщает The Guardian.

Разрушенные храмы, обломки статуй, фонтаны на террасах и крики диких попугаев создают атмосферу иного мира, которая остается в памяти. 

Сад лекарственных трав под пальмами кажется местом, сохранившим древние тайны и истории. На вершине холма расположены задние ворота, ведущие на террасу у церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, откуда открывается великолепный панорамный вид на купола и шпили Рима.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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