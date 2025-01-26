Террасы на горе Джабаль Сабир (переводится как "гора быка") представляют собой выдающееся достижение человечества.
Они трансформировались из крутых склонов в плодородные участки земли. Кофе, выращенный на этих террасах, был подан в первой кофейне Лондона в 1652 году, сообщает The Guardian.
Каждая стена террасы является свидетельством совершенства работы каменщиков. Почва бережно собиралась и сохранялась на протяжении веков. Водозабор до сих пор управляется и сохраняется с использованием сложных систем доступа.
Арабский ученый X века Абу Хасан аль-Хамдани описал их как чудо света. Почвой в этих местах дорожили на протяжении веков. Крутые склоны со временем превратились в плодородные земли.
Некоторые террасы пришли в запустение, но другие по-прежнему функционируют.
Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раскат, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.