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Древние террасы Йемена поражают воображение величием и неповторимостью

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Туризм

Террасы на горе Джабаль Сабир (переводится как "гора быка") представляют собой выдающееся достижение человечества.

В горах
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В горах

Они трансформировались из крутых склонов в плодородные участки земли. Кофе, выращенный на этих террасах, был подан в первой кофейне Лондона в 1652 году, сообщает The Guardian.

Каждая стена террасы является свидетельством совершенства работы каменщиков. Почва бережно собиралась и сохранялась на протяжении веков. Водозабор до сих пор управляется и сохраняется с использованием сложных систем доступа.

Арабский ученый X века Абу Хасан аль-Хамдани описал их как чудо света. Почвой в этих местах дорожили на протяжении веков. Крутые склоны со временем превратились в плодородные земли.

Некоторые террасы пришли в запустение, но другие по-прежнему функционируют.

 

Уточнения

Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раскат, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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