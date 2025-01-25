Ушёл в вечность Робинзон современности

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мужчина, проживший более трех десятилетий в одиночестве на необитаемом средиземноморском острове, скончался в возрасте 85 лет.

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лодка

Мауро Моранди, получивший прозвище "Робинзон Крузо" от СМИ, ушел из жизни спустя три года после возвращения в цивилизацию, сообщает CNN.

Моранди стал единственным жителем острова Буделли у побережья Сардинии, случайно оказавшись там после крушения своего катамарана в 1989 году. Тогда он отправился в плавание к Полинезии, стремясь уйти от потребительского общества. Судьба распорядилась так, что прежний смотритель острова собирался уйти на пенсию, и Моранди занял его место, оставаясь там на протяжении 32 лет.

Живя на острове, он заботился о его экосистеме, поддерживал чистоту пляжей, проводил экскурсии для туристов и обустроил дом из природных материалов, используя солнечную энергосистему и простой камин для отопления. Однако в 2021 году итальянские власти выселили его, превратив остров в природный парк.

После выселения Мауро поселился на архипелаге Ла-Маддалена, а позже переехал в небольшой город Модена, где провел последние годы своей жизни. Несмотря на перемены, он оставался оптимистом, утверждал, что жизнь всегда можно начать заново, даже после 80 лет.

Мауро Моранди скончался после ухудшения здоровья. Его друзья пообещали исполнить последнюю волю и развеять его прах над морем.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

