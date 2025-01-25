Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти детали в доме являются отражением бедности и безвкусицы
Домашняя лапша: в десятки раз вкуснее, чем магазинная — попробуйте
Древние террасы Йемена поражают воображение величием и неповторимостью
Как космический полёт влияет на организм человека
Как выглядеть стройнее с помощью украшений и сумок?
Ксения Собчак назвала главный аксессуар этой зимы
Силовые или кардио: что выбрать при ожирении?
Исследование: сколько россияне готовы платить за питание?
Сколько раз за ночь можно ходить в туалет?

Ушёл в вечность Робинзон современности

1:39
Туризм

Мужчина, проживший более трех десятилетий в одиночестве на необитаемом средиземноморском острове, скончался в возрасте 85 лет.

Лодка
Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лодка

Мауро Моранди, получивший прозвище "Робинзон Крузо" от СМИ, ушел из жизни спустя три года после возвращения в цивилизацию, сообщает CNN.

Моранди стал единственным жителем острова Буделли у побережья Сардинии, случайно оказавшись там после крушения своего катамарана в 1989 году. Тогда он отправился в плавание к Полинезии, стремясь уйти от потребительского общества. Судьба распорядилась так, что прежний смотритель острова собирался уйти на пенсию, и Моранди занял его место, оставаясь там на протяжении 32 лет.

Живя на острове, он заботился о его экосистеме, поддерживал чистоту пляжей, проводил экскурсии для туристов и обустроил дом из природных материалов, используя солнечную энергосистему и простой камин для отопления. Однако в 2021 году итальянские власти выселили его, превратив остров в природный парк.

После выселения Мауро поселился на архипелаге Ла-Маддалена, а позже переехал в небольшой город Модена, где провел последние годы своей жизни. Несмотря на перемены, он оставался оптимистом, утверждал, что жизнь всегда можно начать заново, даже после 80 лет.

Мауро Моранди скончался после ухудшения здоровья. Его друзья пообещали исполнить последнюю волю и развеять его прах над морем.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Учёные выяснили, почему птицы стараются найти змеиную кожу
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Зачем стричь растения? 7 важных причин для обрезки
Ушёл в вечность Робинзон современности
Работает ли умывание молоком и в чём его польза для кожи?
Из какой капусты лучше варить щи — из свежей или квашеной?
Дима Билан рассказал, как ему удалось разблокировать свой ДНК
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Психосоматика лишнего веса: как убеждения ведут к перееданию?
Опасность на вашей тарелке: как избежать инсульта и инфаркта из-за еды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.