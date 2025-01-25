В Индии задержали гражданина Канады с черепом крокодила в багаже

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

32-летний мужчина, чье имя не разглашается, планировал вылететь из индийской столицы в Канаду.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Однако его остановили сотрудники таможни в международном аэропорту имени Индиры Ганди (DEL), сообщает CNN.

"Во время досмотра был найден череп с острыми зубами, напоминающий челюсть детёныша крокодила. Его вес составил около 777 граммов, а сам череп был завернут в ткань кремового цвета", — сообщила Таможенная служба Дели в заявлении, опубликованном в четверг.

Эксперты установили, что череп принадлежит охраняемому виду, защиту которого обеспечивает индийский Закон об охране дикой природы. Таким образом, путешественник нарушил сразу несколько законов, включая Таможенный кодекс.

Череп передали Департаменту лесов и дикой природы для проведения лабораторных исследований. Представители таможни подчеркнули важность сотрудничества с природоохранными органами в борьбе с контрабандой редких видов.

Согласно отчёту TRAFFIC, организации, занимающейся мониторингом торговли дикими животными, авиационный сектор в Индии всё чаще используется для контрабанды. В период с 2011 по 2020 год в аэропортах страны зафиксировано 141 инцидент, связанный с перевозкой диких животных, в которых фигурировали 146 видов. Рептилии, включая крокодилов, змей и черепах, составляли 46% таких случаев.

Власти Индии активно противостоят незаконной торговле дикими животными, опираясь на национальные законы и международные соглашения, такие как СИТЕС. Тем не менее контрабанда остается серьезной проблемой, отмечает Атул Багай, экс-глава Программы ООН по окружающей среде в Индии.

Попытки нелегально провезти животных или их части случаются не впервые. Например, в прошлом году в аэропорту Тампы, штат Флорида, сотрудники TSA обнаружили в багаже живого удава длиной около 1,2 м.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

