Кубинец, живущий на круизном лайнере, провёл в море 24 года

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кубинец Марио Сальседо в 45 лет решил полностью поменять свою жизнь и поменял её столь кардинальным образом, что стал настоящим морским жителем. Он поселился на круизном лайнере и не покидает его уже 24 года.

Фото: commons.wikimedia.org by No machine-readable author provided, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

Однажды, утомившись от бесконечных перелётов по работе, Марио решил отправиться в круиз. Американцу настолько понравился этот вид путешествий, что ему не захотелось возвращаться на сушу. Он выбрал лайнер Voyager of the Seas и с 2000 года живёт на нём. Не так давно в его честь на судне устроили праздник: всей командой отмечали 1000-й тур Марио.

Сальседо настолько свыкся с морем, что в те разы, когда он ненадолго выходит на сушу, его даже немного шатает. В своей квартире в Майями он проводит 3—4 дня в году. Кроме того, что Сальседо по своей натуре прирождённый моряк, бесконечное путешествие имеет для него ещё один плюс: за все услуги на лайнере он платит дешевле, чем раньше платил за квартиру.

"Учитывая столько друзей и воспоминаний, полученных за эти годы в море, я планирую продолжать плавать бесконечно, пока я в добром здравии и получаю удовольствие", — поделился путешественник в интервью Metro.

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.

