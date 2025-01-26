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Госдума предлагает скидки на авиабилеты детям до 18 лет

1:30
Туризм

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров рассмотреть возможность введения 50% скидок на авиабилеты для детей на международных рейсах.

Дети
Фото: commons.wikimedia.org by Ancal84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дети

Поручение возложено на премьер-министра Михаила Мишустина, а доклад должен быть предоставлен до 1 февраля. Если инициатива будет реализована, российские авиаперевозчики смогут предложить более привлекательные условия по сравнению с зарубежными конкурентами.

Однако введение скидок может повлиять на экономику авиакомпаний, что потенциально приведет к повышению цен для взрослых пассажиров. Планы могут начать действовать уже в предстоящем летнем сезоне.

С 20 января в России уже начали действовать скидки на авиаперелеты внутри страны. Льготы предоставляются детям с российским гражданством в возрасте от 2 до 12 лет, путешествующим с сопровождающим.

Для детей до 2 лет предусмотрена 100%-ная скидка на билет без предоставления отдельного места. Льготы не распространяются на билеты в бизнес-класс и субсидированные рейсы.

Одновременно с этим вступили в силу поправки в Федеральные авиационные правила, регулирующие рассадку несовершеннолетних пассажиров и их родителей. В Госдуме также предложили расширить льготы, предоставляя скидки на авиабилеты детям до 18 лет, чтобы привести правила в соответствие с Семейным кодексом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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