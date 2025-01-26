Дешёвый отдых 2025: мечта или реальность?

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 февраля 2025 года изменения в ценах на отдых становятся актуальной темой для путешественников. Ожидания снижения стоимости туров и авиабилетов не оправдаются — наоборот, рост цен на авиабилеты продолжится из-за подорожания авиакеросина.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Хотя субсидии на топливо предоставляются авиакомпаниям, они не влияют на производителей, что поддерживает высокий уровень затрат.

Тем не менее, туристы продолжают искать доступные варианты отдыха с теплым морем и песчаными пляжами. На фоне общего роста цен выделяются направления в Азии, где стоимость отдыха остается относительно доступной, даже с учетом стыковочных рейсов. Особой популярностью пользуется остров Хайнань, благодаря низким ценам и наличию прямых авиарейсов.