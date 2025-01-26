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Дешёвый отдых 2025: мечта или реальность?

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Туризм

С 1 февраля 2025 года изменения в ценах на отдых становятся актуальной темой для путешественников. Ожидания снижения стоимости туров и авиабилетов не оправдаются — наоборот, рост цен на авиабилеты продолжится из-за подорожания авиакеросина.

Женщина на пляже
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на пляже

Хотя субсидии на топливо предоставляются авиакомпаниям, они не влияют на производителей, что поддерживает высокий уровень затрат.

Тем не менее, туристы продолжают искать доступные варианты отдыха с теплым морем и песчаными пляжами. На фоне общего роста цен выделяются направления в Азии, где стоимость отдыха остается относительно доступной, даже с учетом стыковочных рейсов. Особой популярностью пользуется остров Хайнань, благодаря низким ценам и наличию прямых авиарейсов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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