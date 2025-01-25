В поездах Казахстана появится интернет

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 25 января в некоторых поездах Казахстана появится интернет.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianne Casamance, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вагон-ресторан

С помощью современных спутниковых технологий пилотный проект будет запущен на нескольких поездах, среди которых и поезд №3/4 "Астана-Алматы".

Это позволит пассажирам пользоваться такими приложениями, как WhatsApp и YouTube. Техническую поддержку будет осуществлять официальный партнер OneWeb в Казахстане Jusan Mobile.

Помимо этого в рамках проекта пройдёт тестирование ряда современных технологий для улучшения качества обслуживания пассажиров. Например, мобильных устройствах для проводников для быстрой и удобной проверки билетов; POS-терминалов, которые позволяют проводить безналичные платежи в вагонах-ресторанах; видеорегистраторов для начальников поездов для повышения уровня безопасности и обеспечения прозрачности деятельности, и систем видеонаблюдения, которые устанавливаются для усиления контроля за обстановкой в вагонах.