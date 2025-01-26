Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вред от солярия: 3 мифа, в которые вы до сих пор верите
Как отучить собаку грызть поводок: советы для владельцев
Почему желтеет рассада? Этот компонент в почве влияет на здоровье растений
Тренировочный план от Хелен Миррен: поменяйте свою жизнь за 12 минут
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу
Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности
Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных

Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков

1:18
Туризм

Многие туристы не раз сталкивались с ситуацией, когда после отпуска их багаж заметно тяжелел и за него приходилось отдельно доплачивать. Чаще всего лишний вес создают сувениры, но бывают и более необычные случаи. Издание Life.ru выяснило, какие предметы россияне увозят домой из путешествий.

Озеро Тахо
Фото: flickr.com by See1,Do1,Teach1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Озеро Тахо

Некоторые россияне везут домой камни с берега океана. Даже если эти камни не представляют особой ценности, путешественникам хочется забрать с собой вещественное воспоминание о побережье, на котором прошли яркие дни отпуска.

Часто путешественники увозят домой еду и напитки, например, чурчхелы, хамом, фрукты, местные вина, мёд.

Один мужчина рассказал, что он возвращался ровно с тем же количеством вещей, с которым поехал в отпуск, но его багаж потяжелел из-за отсыревшей одежды.

Иногда приходится доплачивать за багаж, не только возвращаясь из отпуска, но и, наоборот, только собираясь в другой город или страну, потому что многие туристы берут с собой в дорогу книги, игрушки, если едут с детьми, крема для загара, дополнительную одежду, которая нередко оказывается неиспользованной в путешествии, и даже утюги.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца
Садоводство, цветоводство
Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Последние материалы
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков
Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу
Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности
Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных
Эксперты рассказали, чем опасен идеальный пресс для женщин
Чем хуже ты выглядишь ночью, тем красивее утром: тренд или ловушка
Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений
Проблемы с разлукой: как научить собаку спокойно оставаться одной
Сырная корочка и сметанный соус: идеальные пельмени за 40 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.