Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы не раз сталкивались с ситуацией, когда после отпуска их багаж заметно тяжелел и за него приходилось отдельно доплачивать. Чаще всего лишний вес создают сувениры, но бывают и более необычные случаи. Издание Life.ru выяснило, какие предметы россияне увозят домой из путешествий.

Фото: flickr.com by See1,Do1,Teach1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Озеро Тахо

Некоторые россияне везут домой камни с берега океана. Даже если эти камни не представляют особой ценности, путешественникам хочется забрать с собой вещественное воспоминание о побережье, на котором прошли яркие дни отпуска.

Часто путешественники увозят домой еду и напитки, например, чурчхелы, хамом, фрукты, местные вина, мёд.

Один мужчина рассказал, что он возвращался ровно с тем же количеством вещей, с которым поехал в отпуск, но его багаж потяжелел из-за отсыревшей одежды.

Иногда приходится доплачивать за багаж, не только возвращаясь из отпуска, но и, наоборот, только собираясь в другой город или страну, потому что многие туристы берут с собой в дорогу книги, игрушки, если едут с детьми, крема для загара, дополнительную одежду, которая нередко оказывается неиспользованной в путешествии, и даже утюги.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

