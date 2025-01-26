Отдых с животными теперь становится проще простого

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Туризм

В России наблюдается значительный рост числа гостиниц и арендуемых домов, где разрешено проживание с домашними питомцами.

Собака в машине на переднем сиденье
Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в машине на переднем сиденье

За последний год количество таких объектов увеличилось на 35%. Примерно четверть всех вариантов посуточной аренды теперь позволяют размещение с животными. Особенно активно этот тренд развивается в сегменте загородного жилья, где таких предложений больше, чем в квартирах.

Среди регионов лидерами по количеству гостиниц и домов, принимающих постояльцев с питомцами, стали Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Карелия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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