Отдых с животными теперь становится проще простого

В России наблюдается значительный рост числа гостиниц и арендуемых домов, где разрешено проживание с домашними питомцами.
За последний год количество таких объектов увеличилось на 35%. Примерно четверть всех вариантов посуточной аренды теперь позволяют размещение с животными. Особенно активно этот тренд развивается в сегменте загородного жилья, где таких предложений больше, чем в квартирах.
Среди регионов лидерами по количеству гостиниц и домов, принимающих постояльцев с питомцами, стали Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Карелия.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.