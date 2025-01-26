Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать кухонную столешницу? Вот на что важно обратить внимание
Лукойл инвестирует 160 млрд рублей в газохимию на Ставрополье
Отдых с животными теперь становится проще простого
Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы
Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила

Туриста из России обокрали на крупную сумму, часть вернули спустя месяц

1:14
Туризм

В ночь на Рождество российский турист лишился крупной суммы денег и документов, забыв сумку с ценностями на стуле возле магазина. Полиция оперативно восстановила хронологию событий благодаря камерам видеонаблюдения.

Кошелёк
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошелёк

На кадрах видно, как женщина с ребёнком обнаружила забытую сумку, осмотрела её содержимое и забрала деньги, спрятав их среди своих вещей. Затем она вызвала такси и покинула город, из-за чего её следы на время были потеряны.

Спустя почти месяц, 23 января, полиция задержала подозреваемую. На допросе она призналась, что за время следствия успела потратить 120 тысяч батов (около 3,6 тысяч долларов).

Остальные вещи — паспорт, банковскую карту, наличные и телефон — удалось вернуть владельцу. Женщина выразила раскаяние и извинилась за свои действия, объяснив их соблазном.

Полиция готовит обвинение по статье за кражу.

Инцидент напомнил о другом случае: ранее 60-летний турист из России стал жертвой обмана со стороны трансгендеров, потеряв свою золотую цепочку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила
Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко заставила его присутствовать на родах, несмотря на его нежелание
Хитрость для сноубордистов: эта деталь обеспечит вам комфортное и безопасное катание
Почему не стоит использовать крем для глаз на всём лице?
Польза гороха: почему стоит его выращивать
Туриста из России обокрали на крупную сумму, часть вернули спустя месяц
Финансовые успехи российских фигуристок: кто зарабатывает больше всех на рекламе в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.