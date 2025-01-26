Туриста из России обокрали на крупную сумму, часть вернули спустя месяц

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ночь на Рождество российский турист лишился крупной суммы денег и документов, забыв сумку с ценностями на стуле возле магазина. Полиция оперативно восстановила хронологию событий благодаря камерам видеонаблюдения.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошелёк

На кадрах видно, как женщина с ребёнком обнаружила забытую сумку, осмотрела её содержимое и забрала деньги, спрятав их среди своих вещей. Затем она вызвала такси и покинула город, из-за чего её следы на время были потеряны.

Спустя почти месяц, 23 января, полиция задержала подозреваемую. На допросе она призналась, что за время следствия успела потратить 120 тысяч батов (около 3,6 тысяч долларов).

Остальные вещи — паспорт, банковскую карту, наличные и телефон — удалось вернуть владельцу. Женщина выразила раскаяние и извинилась за свои действия, объяснив их соблазном.

Полиция готовит обвинение по статье за кражу.

Инцидент напомнил о другом случае: ранее 60-летний турист из России стал жертвой обмана со стороны трансгендеров, потеряв свою золотую цепочку.