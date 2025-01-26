Ураганы Эовин и Рафаэль парализовали авиасообщения

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Великобритания и Ирландия столкнулись с серьёзными последствиями урагана "Эовин", из-за которого было отменено более тысячи рейсов. В аэропорту Дублина отменено 120 вылетов и 110 посадок, значительные перебои произошли также в Эдинбурге, Хитроу и Глазго. Помимо авиационного сообщения, пострадали и другие виды транспорта: нарушено движение поездов, а на некоторых автомагистралях введены ограничения.

Фото: commons.wikimedia.org by Axel Guibourg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Смерч

Ураган оставил без света более 1,1 миллиона домов на Британских островах, а в Ирландии зарегистрирована рекордная скорость ветра — 183 км/ч. По последним данным, стихия унесла жизнь как минимум одного человека. В субботу обстановка начала стабилизироваться, однако проблемы с транспортным сообщением ещё возможны.

На Кубе ураган "Рафаэль" также нарушил нормальную жизнь. Несколько аэропортов временно приостановили работу, из-за чего российские туристы вернулись в Москву позже запланированного срока.