Чем рискуют туристы, приезжающие в Кению ради секс-туризма

В Кении зафиксировано несколько инцидентов с похищением россиян, приехавших в страну ради секс-туризма. Местные преступные группировки требовали у заложников значительные суммы за освобождение.
В одном из случаев российские туристы арендовали жильё у местных жителей, где позже оказались заперты. Заложниками стали несколько молодых людей, которых удерживали и требовали за них выкуп. Благодаря звонку в полицию бандитов удалось задержать, а пострадавших освободить, пишет издание Mash.
Другой инцидент произошёл после ночи, проведённой российскими туристами с кенийскими проститутками. Наутро между сторонами вспыхнул конфликт из-за цены — куртизанки настаивали на утроенном платеже. Для решения спора на место прибыли местные бандиты, и туристов отпустили только после передачи денег.
Ни посольство России, ни другие официальные органы пока не комментируют эти случаи, освещённые в местных телеграм-каналах. Некоторые источники предполагают, что проблемы могли возникнуть из-за недопонимания, связанного с языковыми барьерами.
Ке́ния официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.
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