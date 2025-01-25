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Чем рискуют туристы, приезжающие в Кению ради секс-туризма

1:11
Туризм

В Кении зафиксировано несколько инцидентов с похищением россиян, приехавших в страну ради секс-туризма. Местные преступные группировки требовали у заложников значительные суммы за освобождение.

женщины масаи
Фото: Wikimedia Commons by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
женщины масаи

В одном из случаев российские туристы арендовали жильё у местных жителей, где позже оказались заперты. Заложниками стали несколько молодых людей, которых удерживали и требовали за них выкуп. Благодаря звонку в полицию бандитов удалось задержать, а пострадавших освободить, пишет издание Mash.

Другой инцидент произошёл после ночи, проведённой российскими туристами с кенийскими проститутками. Наутро между сторонами вспыхнул конфликт из-за цены — куртизанки настаивали на утроенном платеже. Для решения спора на место прибыли местные бандиты, и туристов отпустили только после передачи денег.

Ни посольство России, ни другие официальные органы пока не комментируют эти случаи, освещённые в местных телеграм-каналах. Некоторые источники предполагают, что проблемы могли возникнуть из-за недопонимания, связанного с языковыми барьерами.

Уточнения

Ке́ния официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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