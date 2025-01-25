Курорт в Климковице предлагает лечебный и познавательный туризм для любителей истории средневековья

4:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Климковице — город с богатой историей и живописной курортной зоной, расположенный у подножия гор Низкий Есеник. Его живописная сельская местность и вид на Бескиды создают атмосферу уединения и спокойствия, не давая посетителям даже представить, что всего в нескольких километрах отсюда бурлит жизнь в оживлённом Остраве.

Фото: commons.wikimedia.org by Моро, Анри, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок

"Санаторий "Климковице" — это не просто закрытое реабилитационное учреждение, а специализированное и первоклассное заведение с элементами нейрореабилитации с насыщенной социальной и культурной жизнью", — говорит директор санатория Давид Халфар.

В прошлом году курорт отметил своё 30-летие. Основным средством, используемым для лечения опорно-двигательного аппарата, является йодобромный рассол, который имеет древнее происхождение и восходит к третичному периоду.

Давид Халфар объясняет, что в состав комплекса также входит прилегающий лесопарк, который предлагает множество пешеходных маршрутов. Самым большим преимуществом является его доступность для людей с ограниченными возможностями и детей, а также образовательный маршрут, что делает его очень популярным среди юных посетителей.

Любители культуры и искусства также найдут здесь занятие по душе. В курортной зоне представлен широкий выбор художественных картин и произведений искусства, среди которых работы Шипека, Кицбергера, Кодета и других известных мастеров. Там же в сентябре прошлого года установили семиметровую статую Кицбергера. Она олицетворяет стихию Воды, которая, как считается, должна защищать эти курорты.

Однако Климковице предлагает не только спа-услуги. Его история также полна удивительных событий, и ярким примером этого является замок в центре города. Летописец Климковице Йиржи Пилич рассказал, что курорт находится в районе, который исторически не является самым древним, но при этом считается самым ценным. Здесь расположен средневековый замок в стиле ренессанс, построенный во второй половине XVI века.

Но его история восходит к ещё более раннему периоду. До этого здесь стоял однокрылый замок, служивший резиденцией пристава. Замок, в котором сейчас находятся ратуша и музей, дважды горел. Первый пожар произошёл в апреле 1854 года, а затем огонь охватил не только замок, но и церковь. Второй пожар, затронувший замок, случился в мае 1945 года в конце Второй мировой войны, и это произошло не по неосторожности, а преднамеренно.

Во внутреннем дворе замка находится средневековый каменный колодец глубиной 13 метров, обнаруженный совсем недавно — в 2020 году, причём совершенно случайно. Никто не знал о нём почти 300 лет.

Рабочие городской администрации проводили плановые работы и на глубине около 70 см обнаружили камень, закрывавший колодец. Документы подтверждают, что колодец датируется первой половиной XVI века.

Замок соединён с церковью Св. Екатерины Александрийской и необычной башней. Построенная в готическом стиле мощная башня изначально служила защитой замка. Это действительно массивное сооружение, и когда его строили, оно стало наклоняться, так что получилась башня похожая на ту, что находится в итальянской Пизе.

Самым старым зданием города является церковь Святой Троицы, которая используется для организации выставок, концертов и других общественных мероприятий. В этом году они будут проводиться здесь в основном с осени, поскольку церковь будет праздновать своё 500-летие.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория.

