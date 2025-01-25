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Лувр на грани катастрофы: проблемы, угрожающие мировым шедеврам

1:53
Туризм

Лувр, один из самых знаменитых музеев Парижа и мира, оказался в бедственном положении.

Триумфальная арка в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Rafesmar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Триумфальная арка в Париже

Строение, рассчитанное на 4 миллиона посетителей в год, принимает до 8,7 миллиона, что создает серьёзную нагрузку.

Музей сталкивается с рядом проблем, которые угрожают не только его целостности, но и сохранности уникальных экспонатов.

Срочные проблемы Лувра

Лоранс Де Кар директор музея, обратилась с письмом к Рашиде Дати министру культуры Франции, в котором подчеркнула важность немедленного ремонта.

Среди основных проблем, на которые она указала, — угрозы проникновения воды в здание, значительные разрушения и колебания температуры, которые могут повредить коллекции.

Лувр — не просто музей, это настоящая историческая крепость, хранящая произведения искусства, ставшие частью мирового наследия. Однако, несмотря на свою ценность, музей, похоже, не готов к такой нагрузке, которую он испытывает каждый день.

Почему необходим ремонт?

Каждый день Лувр открывает свои двери для миллионов туристов, и это оставляет след в его конструкции. Вода, сильные перепады температур и другие факторы создают угрозу для ценнейших экспонатов, находящихся в здании.

Музей нуждается в срочном ремонте, чтобы обеспечить не только безопасность самой конструкции, но и сохранность его уникальных коллекций.

Какую цену платит Лувр за популярность?

Заведение рассчитано на 4 миллиона посетителей в год, однако реальное число значительно больше — 8,7 миллиона человек. Это приводит к перегрузке инфраструктуры, износу материалов и риску для здоровья и безопасности как экспонатов, так и сотрудников музея.

Уточнения

Музей Лувра (фр. Musée du Louvre; часто используется просто название Лувр) — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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