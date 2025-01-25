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Это место в Чили стоит посетить любителям природы и приключений

2:09
Туризм

Если вы любите природу и хотите открыть для себя уникальную часть Южной Америки, Пуэрто-Варас — это то место, которое не оставит вас равнодушным.

Чили
Фото: Flickr by gnuckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чили

Этот чилийский город, расположенный на берегу озера Льянкиуэ, предлагает не только живописные виды на вулканы, но и уникальную атмосферу, благодаря своей архитектуре и культуре.

Пуэрто-Варас: немецкая атмосфера в Чили

Пуэрто-Варас был основан в 1850-х годах немецкими и австрийскими иммигрантами, и до сих пор в городе ощущается европейская атмосфера. Прогулки по его улицам откроют перед вами старинные дома в немецком стиле и живописные виды.

Обязательно посетите дом Кушеля на улице Кленнер — здание с дубовым каркасом и византийским куполом, построенное в начале XX века. Если вы хотите остановиться в настоящем историческом месте, обратите внимание на отель "Вайзерхаус", расположенный недалеко от озера.

Как добраться и что посмотреть

Чтобы попасть в Пуэрто-Варас, можно воспользоваться прямым рейсом из Сантьяго в аэропорт Эль-Тепуаль, расположенный всего в 21 км от города. Для тех, кто не боится долгих путешествий, есть возможность отправиться на автобусе через всю страну, что займет около 12 часов.

Природа, приключения и пингвины

Если вы ищете активный отдых, Национальный заповедник Льянкиуэ и Национальный парк Алерсе-Андино предоставляют отличные возможности для походов по горам и вдоль озёр. Не пропустите озеро Чапо, где можно покататься на лодке и полюбоваться водопадами.

Для любителей дикой природы и уникальных мест стоит отправиться в долину Кочамо, известную как "Йосемити" Южной Америки, а также на остров Исла-Магдалена, чтобы увидеть пингвинов в их естественной среде.

Пуэрто-Варас — это не только "Город роз", но и удивительное место для знакомства с природными красотами Чили и погружения в атмосферу немецкой культуры.

Уточнения

Респу́блика Чи́ли (исп. República de Chile, [reˈpuβlika ðe ˈʧile]) — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.  Столица — Сантьяго. Официальный язык — ис­пан­ский. Чили — уни­тар­ное государство. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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