Раскрыты любимые и нелюбимые места отдыха мультимиллионеров

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турагент Ханна Уэстауэй, организующая туры для мультимиллионеров, рассказала в беседе с Daily Mail, куда любят и куда не любят приезжать на отдых её клиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Starus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сен-Тропе

Для сверхбогатых людей важнее всего комфорт, элитность и, конечно, безопасность. Такие люди понимают, что большие деньги дают не только массу возможностей в жизни, но и создают определённые трудности, поэтому они избегают тех мест, где кто-то может покуситься на их богатство или же просто нарушит покой.

По этой причине богачей невозможно увидеть на итальянских, маврикийских курортах и в Йоханнесбурге, который по праву считается одним из самых опасных городов в мире. Круизные лайнеры, даже самые роскошные, также не привлекают мультимиллионеров: они путешествуют на личных яхтах.

Что касается любимых мест отдыха богатейших людей, это Япония с её горнолыжными курортами, Сен-Тропе, Канны, Афины, а также некоторые частные острова, например, Неккер.

Уточнения

Миллионе́р (от миллион) — богатый обладатель состояния (капитала) от одного миллиона до одного миллиарда денежных единиц, обыкновенно долларов США, или же другой твёрдой валюты, к примеру евро, британских фунтов, швейцарских франков. В обиходе также термины мультимиллионер (обладатель многомиллионного состояния) и миллиардер.

