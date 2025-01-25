В чём секрет путешественников, посетивших все страны

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите стать частью эксклюзивного клуба людей, которые посетили все страны мира? Задача может показаться нереальной, но более 450 путешественников уже доказали, что это возможно.

Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туризм

Как стать настоящим экстремальным путешественником?

Не все путешественники стремятся к экзотическим островам или эпичным походам по горам. Для некоторых настоящее экстремальное путешествие — это визит в каждую страну на планете.

Финский журналист Рауле Виртанен стал первым, кто выполнил этот вызов в 1988 году, завершив своё путешествие в Бутане.

С тех пор число желающих повторить его успех растёт, а благодаря доступным авиабилетам и новым возможностям для путешествий этот клуб становится всё более многочисленным.

Реалистичные советы для путешественников

Путешествие по всему миру — это не только адреналин, но и серьёзная подготовка. Далеко не всем по карману роскошные отели и бизнес-класс.

Многие путешественники, преодолели весь путь, затратив минимум на комфорт. Ключевое — планировать бюджет и быть гибким.

Путевки в межсезонье, использование программ лояльности и волонтёрские обмены помогут вам сэкономить немалые деньги. А что касается жилья, то сэкономить можно, остановившись у местных жителей или выбрав дешевый хостел.

Какие требования?

Нет магии или ухищрений. Процесс предполагает реальные усилия. Пересадки в аэропортах или краткосрочные визиты не считаются.

Для небольших стран вроде Лихтенштейна достаточно одного дня, но для более крупных и удалённых стран вам понадобится больше времени, чтобы в полной мере насладиться пребыванием и изучить культуру.

В конце концов, если вы уже побывали во всех странах мира, почему бы не извлечь максимум из каждого посещения?

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

