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В чём секрет путешественников, посетивших все страны

2:00
Туризм

Хотите стать частью эксклюзивного клуба людей, которые посетили все страны мира? Задача может показаться нереальной, но более 450 путешественников уже доказали, что это возможно.

Туризм
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туризм

Как стать настоящим экстремальным путешественником?

Не все путешественники стремятся к экзотическим островам или эпичным походам по горам. Для некоторых настоящее экстремальное путешествие — это визит в каждую страну на планете.

Финский журналист Рауле Виртанен стал первым, кто выполнил этот вызов в 1988 году, завершив своё путешествие в Бутане.

С тех пор число желающих повторить его успех растёт, а благодаря доступным авиабилетам и новым возможностям для путешествий этот клуб становится всё более многочисленным.

Реалистичные советы для путешественников

Путешествие по всему миру — это не только адреналин, но и серьёзная подготовка. Далеко не всем по карману роскошные отели и бизнес-класс.

Многие путешественники, преодолели весь путь, затратив минимум на комфорт. Ключевое — планировать бюджет и быть гибким.

Путевки в межсезонье, использование программ лояльности и волонтёрские обмены помогут вам сэкономить немалые деньги. А что касается жилья, то сэкономить можно, остановившись у местных жителей или выбрав дешевый хостел.

Какие требования?

Нет магии или ухищрений. Процесс предполагает реальные усилия. Пересадки в аэропортах или краткосрочные визиты не считаются.

Для небольших стран вроде Лихтенштейна достаточно одного дня, но для более крупных и удалённых стран вам понадобится больше времени, чтобы в полной мере насладиться пребыванием и изучить культуру.

В конце концов, если вы уже побывали во всех странах мира, почему бы не извлечь максимум из каждого посещения?

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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