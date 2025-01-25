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Третьяковская галерея откроет филиал в Калининграде

Туризм

Филиал Государственной Третьяковской галереи планируется открыть в Калининграде весной 2025 года.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Первой экспозицией станет выставка "Пять веков искусства". Об этом сообщила генеральный директор галереи Елена Проничева в интервью "Интерфаксу".

"Мы с нетерпением ожидаем открытия филиала в Калининграде, о котором уже многое известно. Уверены, что в этом году нам удастся оправдать ожидания, соблюсти все сроки и представить проект весной 2025 года", — подчеркнула Проничева.

Она также добавила, что специалисты галереи уже подготовили выставку "Пять веков искусства", а также образовательную и просветительскую программу для посетителей.

Уточнения

Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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