Куда поехать, чтобы не волноваться о валюте

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы многие страны всё активнее отказываются от наличных, предпочитая использовать цифровые кошельки и кредитные карты.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Исследование показало, какие страны сегодня наиболее зависимы от наличных и какие, наоборот, всё чаще обращаются к безналичным расчётам.

Норвегия — лидер безналичных обществ

Норвегия заняла первое место среди стран, где наличные деньги почти исчезли. Согласно исследованию, всего 2% всех платёжных операций в Норвегии проводятся с помощью наличных. При этом 100% населения имеют банковский счёт, а 71% владельцев кредитных карт.

Эта страна становится настоящим примером технологической и финансовой зрелости, и её безналичное общество привлекает туристов, желающих избежать проблем с обменом валюты.

Другие лидеры в сфере безналичных расчётов

После Норвегии следуют такие страны, как Финляндия, Новая Зеландия, Гонконг и Швеция. В этих странах также заметно высокое количество людей, использующих карты и цифровые кошельки.

Например, в Финляндии 100% населения имеют банковские счета, а 63% людей владеют кредитными картами.

В таких странах путешественникам выгодно использовать карты, так как это избавляет от беспокойства о курсах обмена и возможных дополнительных комиссиях.

Марокко и другие страны с преобладанием наличных

В отличие от высокотехнологичных стран, в некоторых регионах мира наличные по-прежнему остаются основным способом оплаты.

Марокко, например, занимает первое место среди стран с наибольшей зависимостью от наличных, где 74% всех транзакций осуществляются именно наличными.

В Египте и Кении ситуация схожа, а в Болгарии 74% платежей тоже проводятся с помощью наличных.

Как это влияет на путешествия

Знание таких экономических особенностей поможет путешественникам лучше подготовиться к поездке.

Например, в странах с высокой долей безналичных платежей можно забыть о валютном обмене, в то время как в странах с преобладанием наличных важно быть готовым к наличному расчёту.

Уточнения

Безналичные расчеты — платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством учётных операций на счетах в кредитных учреждениях, а также через различные формы зачётов взаимных требований.



