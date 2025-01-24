Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира

Российская стюардесса назвала аэропорт в Непале самым опасным в мире.
Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.
Речь идет об аэропорте в городе Лукла, расположенном в восточной части Непала. По словам бортпроводницы, длина взлетно-посадочной полосы в этом аэропорту составляет всего около 500 метров, что значительно меньше, чем в других воздушных гаванях. Сложность также добавляет окружение высокими горами, которые делают аварийное приземление практически невозможным.
Ранее эта же стюардесса поделилась интересным фактом о забытых в аэропортах чемоданах. Она рассказала, что после неудачных попыток связаться с владельцами багаж выставляют на аукционы и продают, сообщает "Лента".
Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
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