Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса назвала аэропорт в Непале самым опасным в мире.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт на взлётной полосе

Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

Речь идет об аэропорте в городе Лукла, расположенном в восточной части Непала. По словам бортпроводницы, длина взлетно-посадочной полосы в этом аэропорту составляет всего около 500 метров, что значительно меньше, чем в других воздушных гаванях. Сложность также добавляет окружение высокими горами, которые делают аварийное приземление практически невозможным.

Ранее эта же стюардесса поделилась интересным фактом о забытых в аэропортах чемоданах. Она рассказала, что после неудачных попыток связаться с владельцами багаж выставляют на аукционы и продают, сообщает "Лента".

Уточнения

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



