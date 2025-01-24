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Российская стюардесса рассказала об опаснейшем аэропорте мира

0:49
Туризм

Российская стюардесса назвала аэропорт в Непале самым опасным в мире.

Самолёт на взлётной полосе
Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт на взлётной полосе

Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях.

Речь идет об аэропорте в городе Лукла, расположенном в восточной части Непала. По словам бортпроводницы, длина взлетно-посадочной полосы в этом аэропорту составляет всего около 500 метров, что значительно меньше, чем в других воздушных гаванях. Сложность также добавляет окружение высокими горами, которые делают аварийное приземление практически невозможным.

Ранее эта же стюардесса поделилась интересным фактом о забытых в аэропортах чемоданах. Она рассказала, что после неудачных попыток связаться с владельцами багаж выставляют на аукционы и продают, сообщает "Лента".

Уточнения

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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