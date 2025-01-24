Американская авиакомпания начнёт снимать с рейса пассажиров за ненадлежащую одежду

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines вводит строгие правила по отношению к внешнему виду пассажиров.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Как сообщает Daily Mail, теперь путешественников могут не пустить на борт самолета из-за "ненадлежащей одежды".

Согласно новым правилам, запрещено носить прозрачные наряды, одежду, оголяющую грудь, ягодицы или другие интимные части тела, а также вещи с оскорбительными надписями. Более того, пассажирам с видимыми татуировками также может быть отказано в перелете.

Ранее авиакомпания уже высадила одного из своих пассажиров из-за толстовки с оскорбительной надписью. Бортпроводники сочли, что она нарушает требования нового дресс-кода Spirit Airlines.

Уточнения

Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке.

