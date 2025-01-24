Американская авиакомпания начнёт снимать с рейса пассажиров за ненадлежащую одежду

Крупная американская авиакомпания Spirit Airlines вводит строгие правила по отношению к внешнему виду пассажиров.
Как сообщает Daily Mail, теперь путешественников могут не пустить на борт самолета из-за "ненадлежащей одежды".
Согласно новым правилам, запрещено носить прозрачные наряды, одежду, оголяющую грудь, ягодицы или другие интимные части тела, а также вещи с оскорбительными надписями. Более того, пассажирам с видимыми татуировками также может быть отказано в перелете.
Ранее авиакомпания уже высадила одного из своих пассажиров из-за толстовки с оскорбительной надписью. Бортпроводники сочли, что она нарушает требования нового дресс-кода Spirit Airlines.
Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке.
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