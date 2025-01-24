В Китае начался чуньюнь — стоит ли ехать

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Юго-Восточной Азии начался сезон масштабных праздников.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Атрибуты китайского Нового года

По китайскому лунному календарю Новый год наступает в ночь на 29 января. В Китае с 28 января по 4 февраля объявлены государственные выходные, и в этот период большинство предприятий, магазинов и заведений не работают.

Это время массовых перемещений, известное как чуньюнь (великая китайская миграция), которое продлится до 22 февраля. Несмотря на ограниченное количество официальных выходных, многие китайцы вернутся только после праздника Фонарей, который приходится на 12 февраля, завершив тем самым новогодние торжества и открыв путь весне. Подобная ситуация наблюдается и в других странах региона.

"Сейчас везде царит ажиотаж, все в движении. В Китае холодно, и многие уезжают в теплые страны — Таиланд, Малайзию, Индонезию. Другие едут к родным. Азия отреагировала на высокий спрос резким повышением цен: в Малайзии все подорожало в два раза, на Хайнане — в три, и мест в приличных отелях почти не осталось", — рассказал Сергей Назаров, СЕО "Чайна Трэвел”.

Путешествовать по Китаю в этот период крайне не рекомендуется из-за огромных очередей. Многие иностранцы уезжают, а туристы избегают посещения Китая в это время. Тем не менее, китайские туроператоры отмечают рост бронирований поездок гражданами других стран в три раза.

В России тоже можно приобрести туры, но на саму новогоднюю ночь предложения ограничены. Например, путевка на двоих в Шэньчжэнь на 7 ночей в отеле 5* будет стоить около 1,4 тыс. евро. Однако Сергей Назаров считает такие поездки сомнительными.

"Это сомнительное удовольствие, даже для тех, кто находится рядом и не тратится на билеты. Переходите границу, но дальше передвижения будут затруднены — транспорт забит, и с возвращением могут возникнуть серьезные проблемы", — поделился он.

Также туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Китай, особенно в Дальневосточном регионе. Из-за праздников с 28 января по 1 февраля будут приостановлены работы ряда автомобильных пунктов пропуска, что усложнит возможность пересечения границы, передает TourDom.

Тем не менее, туристы, которые планируют встречать Новый год на Хайнане, не испытывают особых неудобств. Несмотря на большой наплыв китайских туристов, многие считают, что очереди движутся быстро, а праздничная атмосфера городов и парков оправдывает посещение.

Уточнения

Чуньюнь также «весенний туристический ажиотаж» — в Китае период путешествий во время китайского Нового года с чрезвычайно высокой загруженностью дорог.



