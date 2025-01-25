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Российская путешественница рассказала о необыкновенной романтичности мексиканцев

1:29
Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова поделилась в своём дзен-канале впечатлениями от мексиканских мужчин. Во время путешествия она наблюдала за тем, как они относятся к женщинам, и была приятно удивлена.

Мексиканец
Фото: commons.wikimedia.org by Guillermo Côndado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мексиканец

Ершова заметила, что мексиканцы никогда не скупятся на нежные слова, причём их комплименты настолько возвышенны и поэтичны, что после них просто не захочется слышать банальные "милая" и "зая".

"Вас завалят сравнениями с солнцем, звёздами, богинями, каких свет не видывал", — написала Ершова.

Она рассказала, что мексиканцы очень любят готовить. Местные женщины практически не подходят к плите, зато у мужчин получаются не просто блюда, а настоящие шедевры.

"Тако, кесадильи, гуакамоле… Уровень такой, что начинаешь мечтать постоянно есть только мексиканскую кухню, приготовленную руками мачо", — восхитилась Ершова.

Она сравнила мексиканцев и русских мужчин и обратила внимание на бурный темперамент первых по сравнению со сдержанностью вторых. У мексиканцев нет установок из серии "мужчины не плачут". Они не считают стыдным проявлять эмоции, а в любви отдают всего себя и дарят чувства горячо, красиво и романтично. Также они обожают танцевать. По словам Ершовой, жизнь с таким мужчиной превращается в настоящий праздник.

Уточнения

Мексика́нцы (исп. Mexicanos) — третья по численности (после американцев США и бразильцев) нация Западного полушария. Мексиканцы имеют разнообразное расово-этническое происхождение, но их объединяет общая латиноамериканская, а именно мексиканская культура и испанский язык.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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