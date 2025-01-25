Старый кран превратился в самый дорогой отель Амстердама

Faralda — это уникальный отель в Амстердаме, расположенный в восстановленном подъёмном кране высотой 50 метров. Этот инженерный шедевр предлагает захватывающий вид на город и панорамные пейзажи, привлекая туристов со всего мира.
Кран с грузоподъёмностью 250 тонн был заброшен, но спустя три года реставрации обрел новую жизнь. Для обеспечения безопасности был заложен новый фундамент.
Конструкция крана подвижна, и комнаты перемещаются вокруг его оси, добавляя уникальности.
Суточная стоимость номера — около $500, но отдельные номера могут достигать стоимости в миллион долларов.
VIP-гости могут наслаждаться приватностью и видами с высоты птичьего полёта.
Популярен у молодожёнов, которые выбирают его для первой брачной ночи.
Высотная гостиница подходит не только для отдыха, но и для бизнес-встреч и корпоративных мероприятий. Проект стал символом инновационного подхода в гостиничной индустрии.
Подобные необычные отели есть и в других городах, включая Стокгольм и другие части Нидерландов.
Амстерда́м — столица и крупнейший город Нидерландов.
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