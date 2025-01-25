Старый кран превратился в самый дорогой отель Амстердама

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Faralda — это уникальный отель в Амстердаме, расположенный в восстановленном подъёмном кране высотой 50 метров. Этот инженерный шедевр предлагает захватывающий вид на город и панорамные пейзажи, привлекая туристов со всего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ нидерланды

Кран с грузоподъёмностью 250 тонн был заброшен, но спустя три года реставрации обрел новую жизнь. Для обеспечения безопасности был заложен новый фундамент.

Конструкция крана подвижна, и комнаты перемещаются вокруг его оси, добавляя уникальности.

Суточная стоимость номера — около $500, но отдельные номера могут достигать стоимости в миллион долларов.

VIP-гости могут наслаждаться приватностью и видами с высоты птичьего полёта.

Популярен у молодожёнов, которые выбирают его для первой брачной ночи.

Высотная гостиница подходит не только для отдыха, но и для бизнес-встреч и корпоративных мероприятий. Проект стал символом инновационного подхода в гостиничной индустрии.

Подобные необычные отели есть и в других городах, включая Стокгольм и другие части Нидерландов.

Уточнения

Амстерда́м — столица и крупнейший город Нидерландов.

