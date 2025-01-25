В Бангкоке объявлен высший уровень загрязнения в 48 районах

Мэрия Бангкока распорядилась закрыть 352 школы в 31 округе города из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает Bangkok Post. Днём ранее были закрыты более 250 учебных заведений, что затронуло большинство из 437 школ города.
В 48 из 50 районов Бангкока объявлен "красный" уровень загрязнения, опасный для здоровья. Горожанам рекомендовано избегать использования личного транспорта и по возможности переходить на удалённую работу.
Министр транспорта Сурия Джуангрунгрангкит заявил, что общественный транспорт в городе будет бесплатным в течение недели для сокращения количества выхлопных газов.
Загрязнение в Бангкоке усиливается в зимний период из-за застоя холодного воздуха, смешанного с дымом от сжигания остатков урожая на полях; выхлопами от автомобилей.
По данным швейцарской компании IQAir, Бангкок занимает четвёртое место в мире по уровню загрязнения воздуха.
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