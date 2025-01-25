В Бангкоке объявлен высший уровень загрязнения в 48 районах

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мэрия Бангкока распорядилась закрыть 352 школы в 31 округе города из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает Bangkok Post. Днём ранее были закрыты более 250 учебных заведений, что затронуло большинство из 437 школ города.

Фото: Wikimedia Commons by ssr (talk) is licensed under Public domain Бангкок, Таиланд

В 48 из 50 районов Бангкока объявлен "красный" уровень загрязнения, опасный для здоровья. Горожанам рекомендовано избегать использования личного транспорта и по возможности переходить на удалённую работу.

Министр транспорта Сурия Джуангрунгрангкит заявил, что общественный транспорт в городе будет бесплатным в течение недели для сокращения количества выхлопных газов.

Загрязнение в Бангкоке усиливается в зимний период из-за застоя холодного воздуха, смешанного с дымом от сжигания остатков урожая на полях; выхлопами от автомобилей.

По данным швейцарской компании IQAir, Бангкок занимает четвёртое место в мире по уровню загрязнения воздуха.