Россиянину грозит пожизненный срок за гибель сына в Таиланде

Трагический инцидент произошёл 22 января у берегов Суринских островов в Таиланде. Российский турист выбросил своего 13-летнего сына за борт катера, что привело к гибели подростка.
45-летний россиянин схватил подростка и бросил его в воду во время морской прогулки.
Подросток, который является гражданином Таиланда, ударился о винт катера и получил не совместимые с жизнью травмы.
Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
На момент трагедии на борту находились 33 путешественника.
Подозреваемый задержан и доставлен в суд. Заседание по вопросу ареста назначено на 24 января.
В случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Андама́нское мо́ре — полузамкнутое море Индийского океана, между полуостровами Индокитай и Малакка на востоке, островом Суматра на юге, Андаманскими и Никобарскими островами (которыми отделяется от Бенгальского залива) на западе.
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