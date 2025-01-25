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Россиянину грозит пожизненный срок за гибель сына в Таиланде

0:56
Туризм

Трагический инцидент произошёл 22 января у берегов Суринских островов в Таиланде. Российский турист выбросил своего 13-летнего сына за борт катера, что привело к гибели подростка.

Береговая охрана 2 катер 635
Фото: commons.wikimedia.org by Alex omen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Береговая охрана 2 катер 635

45-летний россиянин схватил подростка и бросил его в воду во время морской прогулки.
Подросток, который является гражданином Таиланда, ударился о винт катера и получил не совместимые с жизнью травмы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

На момент трагедии на борту находились 33 путешественника.

Подозреваемый задержан и доставлен в суд. Заседание по вопросу ареста назначено на 24 января.

В случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Уточнения

Андама́нское мо́ре — полузамкнутое море Индийского океана, между полуостровами Индокитай и Малакка на востоке, островом Суматра на юге, Андаманскими и Никобарскими островами (которыми отделяется от Бенгальского залива) на западе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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