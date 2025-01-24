Лучшие спа-центры Европы по версии онлайн-туроператора weloveholidays

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Онлайн-туроператор weloveholidays создал рейтинг лучших спа-центров Европы.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Спа

При составлении рейтинга учитывались цены дневного абонемента, стоимость комплексного массажа, количество 5-звёздочных отзывов и цена еды.

В итоге первое место занимает Therme București, Румыния, крупнейший спа-центр в Европе. На втором месте Rudas Baths, Венгрия.

В рейтинг попал и французский спа-центр Vichy Célestins, расположенный на берегу озера Алье в 2 часах езды от Лиона. Он занимает 15-е место.

Это роскошный спа-центр, вход в который стоит 30 евро плюс питание всего за 14 евро. Он славится процедурами на основе термальной воды Виши, идеально подходящими для сияющей кожи. Самая дорогая процедура в прайсе — это полный массаж за 118 евро.

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.

