Лучшие спа-центры Европы по версии онлайн-туроператора weloveholidays

Онлайн-туроператор weloveholidays создал рейтинг лучших спа-центров Европы.
При составлении рейтинга учитывались цены дневного абонемента, стоимость комплексного массажа, количество 5-звёздочных отзывов и цена еды.
В итоге первое место занимает Therme București, Румыния, крупнейший спа-центр в Европе. На втором месте Rudas Baths, Венгрия.
В рейтинг попал и французский спа-центр Vichy Célestins, расположенный на берегу озера Алье в 2 часах езды от Лиона. Он занимает 15-е место.
Это роскошный спа-центр, вход в который стоит 30 евро плюс питание всего за 14 евро. Он славится процедурами на основе термальной воды Виши, идеально подходящими для сияющей кожи. Самая дорогая процедура в прайсе — это полный массаж за 118 евро.
Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
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