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Лишение свободы за таблетки: пассажир попал под уголовную статью

0:52
Туризм

В московском аэропорту Домодедово был задержан пассажир, прилетевший из Каира, у которого обнаружили медикаменты, содержащие декстрометорфан — вещество, являющееся заменителем кодеина и запрещённое в России без рецепта. Об этом написали "Известия" со ссылкой на правоохранительные органы.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Пассажир сообщил, что приобрёл таблетки в США, где они продаются без рецепта.

С его слов, препарат был назначен врачом, но он не смог предоставить рецепт, поскольку в США покупка таких медикаментов не требует подтверждающего документа.

В России декстрометорфан классифицируется как вещество, оборот которого строго контролируется.

Пассажиру грозит уголовная ответственность: лишение свободы на срок от трёх до семи лет плюс штраф до одного миллиона рублей.

Уточнения

Декстрометорфан(англ  Dextromethorphan), DXM — противокашлевое средство. Является оптическим изомером левометорфана, который морфиноподобен.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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