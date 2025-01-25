Лишение свободы за таблетки: пассажир попал под уголовную статью

В московском аэропорту Домодедово был задержан пассажир, прилетевший из Каира, у которого обнаружили медикаменты, содержащие декстрометорфан — вещество, являющееся заменителем кодеина и запрещённое в России без рецепта. Об этом написали "Известия" со ссылкой на правоохранительные органы.
Пассажир сообщил, что приобрёл таблетки в США, где они продаются без рецепта.
С его слов, препарат был назначен врачом, но он не смог предоставить рецепт, поскольку в США покупка таких медикаментов не требует подтверждающего документа.
В России декстрометорфан классифицируется как вещество, оборот которого строго контролируется.
Пассажиру грозит уголовная ответственность: лишение свободы на срок от трёх до семи лет плюс штраф до одного миллиона рублей.
Декстрометорфан(англ Dextromethorphan), DXM — противокашлевое средство. Является оптическим изомером левометорфана, который морфиноподобен.
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