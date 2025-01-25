Птичий грипп или ОРВИ? Что происходит с туристами в Таиланде

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация о вспышке массовых заболеваний среди российских туристов в Таиланде, появившаяся в Telegram-каналах, не подтверждается. Туроператоры, страховые компании и принимающие стороны заявляют, что ситуация остаётся стабильной.

Фото: Wikimedia Commons by Roee Shpernik is licensed under Public domain птичий грипп

Туроператоры, входящие в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), не получали обращений от туристов о проблемах со здоровьем, сообщает ТАСС.

По словам страховой компании "Евроинс", за последние недели россияне обращались к врачам в Таиланде в основном из-за гриппа и ОРВИ. Госпитализации не потребовалось, и статистика обращений не отличается от прошлогодней.

Таиландские туркомпании также не сообщали о вспышках заболеваний среди россиян.

В Telegram-каналах появилась неподтверждённая информация о массовых случаях птичьего гриппа среди российских туристов.

Сообщалось, что многие россияне длительно испытывают высокую температуру, однако официальных подтверждений этому нет.

Все российские туристы застрахованы, и при необходимости они могут получить медицинскую помощь в Таиланде.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

