Путешествие во времени в страну бригантов: маршрут по окрестностям Рима

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Страна бригантов — кельтов, в предримские времена управлявших частью Северной Британии и Мидлендса — действительно существует.

Фото: flickr.com by Баголина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Артена

Совсем недалеко от Рима находится райский уголок, которому посвящены целые поэмы. Это настоящее путешествие во времени под открытым небом в Лацио, пейзажи которого на протяжении веков вдохновляли поэтов.

Рим поистине уникален. Он не только обладает богатым художественным и культурным наследием, но и предлагает разнообразную кухню. Тем, кто стремится окунуться в реальность, далёкую от современной, обязательно стоит посетить деревни и городки, расположенные неподалеку.

Согласно информации, размещенной на сайте hermesambiente. it, буквально в двух шагах от Рима есть необыкновенно живописные места и самый большой пешеходный остров в Европе. Здесь словно окунаешься в параллельную реальность, где переплетаются история и местные традиции. Всюду царят мир и спокойствие, в отличие от хаоса, свойственного шумному городу.

Недалеко от Рима можно найти несколько замечательных средневековых городков. Одним из них является Чивита-ди-Баньореджо, получивший прозвище "умирающий город" из-за частых оползней.

Затем следует Капрарола, возвышающийся между горами Чимини и известный своим роскошным интерьером Палаццо Фарнезе. Не забудьте также об Алатри, расположенном на склонах гор Эрничи. Его называют "городом циклопов" из-за римского акрополя, окруженного каменными стенами, которые сохранились до наших дней.

Затем следует Ананьи, известный как "город пап". Именно здесь Шиарра Колонна дал знаменитую пощечину папе Бонифацию VIII. Там же стоит прекрасный собор Санта-Мария-Аннунциата, где находится склеп Сан-Магно.

Наконец, есть средневековая деревня, до которой можно добраться пешком или на мулах. Артена была основана в V веке до нашей эры и в прошлом была известна как Монтефортино. Она расположена в 30 км от столицы, в верхней долине реки Сакко, недалеко от Монти Лепини.

Поэтесса Виттория Колонна предложила реконструировать деревню после её разрушения в 1517 году папой Павлом IV. Здесь находится Палаццо Боргезе, возникший в результате слияния двух очень древних зданий, который ежедневно созерцают 1500 жителей.

Каждый день улицы деревни посещают многочисленные туристы, заинтригованные домами, возвышающимися на скалах. Неслучайно поэты считают Артену своего рода драгоценным камнем в самом сердце Италии.

Среди её достопримечательностей — церковь Санта-Мария-делле-Летицие и монастырь францисканцев.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

