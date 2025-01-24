Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из помидоров с луком — рецепт для долгого хранения
Сверхмассивные черные дыры раскрыли секреты своего вращения: что узнали ученые
Можно ли обогнать природу? Скорость набора мышечной массы
Загадочные гробы в московском районе: жители не могут найти объяснение
ФСБ раскрыла банду, похищавшую участников СВО
Внук Кеннеди против Трампа: скандал вокруг рассекречивания документов об убийстве 35-го президента США
Как научить собаку понимать вас, даже если она не знает человеческий язык
На Первом канале подняли тему "ждунов" в культуре
Лучшие стрижки 2025 года: 12 вариантов, которые подчёркивают овал лица

Путешествие во времени в страну бригантов: маршрут по окрестностям Рима

2:56
Туризм

Страна бригантов — кельтов, в предримские времена управлявших частью Северной Британии и Мидлендса — действительно существует.

Артена
Фото: flickr.com by Баголина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Артена

Совсем недалеко от Рима находится райский уголок, которому посвящены целые поэмы. Это настоящее путешествие во времени под открытым небом в Лацио, пейзажи которого на протяжении веков вдохновляли поэтов.

Рим поистине уникален. Он не только обладает богатым художественным и культурным наследием, но и предлагает разнообразную кухню. Тем, кто стремится окунуться в реальность, далёкую от современной, обязательно стоит посетить деревни и городки, расположенные неподалеку.

Согласно информации, размещенной на сайте hermesambiente. it, буквально в двух шагах от Рима есть необыкновенно живописные места и самый большой пешеходный остров в Европе. Здесь словно окунаешься в параллельную реальность, где переплетаются история и местные традиции. Всюду царят мир и спокойствие, в отличие от хаоса, свойственного шумному городу.

Недалеко от Рима можно найти несколько замечательных средневековых городков. Одним из них является Чивита-ди-Баньореджо, получивший прозвище "умирающий город" из-за частых оползней.

Затем следует Капрарола, возвышающийся между горами Чимини и известный своим роскошным интерьером Палаццо Фарнезе. Не забудьте также об Алатри, расположенном на склонах гор Эрничи. Его называют "городом циклопов" из-за римского акрополя, окруженного каменными стенами, которые сохранились до наших дней.

Затем следует Ананьи, известный как "город пап". Именно здесь Шиарра Колонна дал знаменитую пощечину папе Бонифацию VIII. Там же стоит прекрасный собор Санта-Мария-Аннунциата, где находится склеп Сан-Магно.

Наконец, есть средневековая деревня, до которой можно добраться пешком или на мулах. Артена была основана в V веке до нашей эры и в прошлом была известна как Монтефортино. Она расположена в 30 км от столицы, в верхней долине реки Сакко, недалеко от Монти Лепини.

Поэтесса Виттория Колонна предложила реконструировать деревню после её разрушения в 1517 году папой Павлом IV. Здесь находится Палаццо Боргезе, возникший в результате слияния двух очень древних зданий, который ежедневно созерцают 1500 жителей.

Каждый день улицы деревни посещают многочисленные туристы, заинтригованные домами, возвышающимися на скалах. Неслучайно поэты считают Артену своего рода драгоценным камнем в самом сердце Италии.

Среди её достопримечательностей — церковь Санта-Мария-делле-Летицие и монастырь францисканцев.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Секреты золотистых драников: как предотвратить потемнение картошки
Советы по уничтожению мукоедов: эффективные методы борьбы
Трамп не хочет участвовать в восстановлении Украины: причины
Частая отрыжка: когда это нормально, а когда пора к врачу
Секреты правильных отжиманий: техника и прогрессия
Солнечные ожоги: учёные нашли главного "виновника"
Вредные мифы о кошках, которые могут стоить питомцу здоровья
97% не смогли решить этой простой задачи: проверьте себя
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать
Эти масла сделают ваши ногти непобедимыми: секреты ухода за ногтями.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.