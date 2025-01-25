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После ЧП с танкерами пляжи Кубани очищены от загрязнения

1:20
Туризм

В Славянском районе Краснодарского края завершена операция по очистке пляжей после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе, сообщил оперативный штаб региона.

очистка пляжа от разлива нефти
Фото: Wikimedia Commons by Gore Lamar, U.S. Fish and Wildlife Service
очистка пляжа от разлива нефти

Специалисты собрали около 70 кг мазута и загрязнённых водорослей, которые будут утилизированы в специализированных центрах.

15 декабря 2024 года из-за непогоды произошло ЧП с разливом нефтепродуктов. На борту судов находились 27 человек, один из них погиб.

Распространение мазута дошло до Севастополя и северного Крымского побережья, что привело к введению режима ЧС.

На устранение последствий крушения правительство выделило 1,5 млрд рублей.
Росприроднадзор оценит ущерб экологии и выставит судебный иск виновникам происшествия.

Создана рабочая группа, координирующая все этапы ликвидации загрязнения.

Собранный мазут и водоросли помещены в контейнеры для утилизации.
В регионах Крыма вводились режимы ЧС регионального и муниципального уровня для предотвращения дальнейших экологических последствий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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