После ЧП с танкерами пляжи Кубани очищены от загрязнения

В Славянском районе Краснодарского края завершена операция по очистке пляжей после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе, сообщил оперативный штаб региона.
Специалисты собрали около 70 кг мазута и загрязнённых водорослей, которые будут утилизированы в специализированных центрах.
15 декабря 2024 года из-за непогоды произошло ЧП с разливом нефтепродуктов. На борту судов находились 27 человек, один из них погиб.
Распространение мазута дошло до Севастополя и северного Крымского побережья, что привело к введению режима ЧС.
На устранение последствий крушения правительство выделило 1,5 млрд рублей.
Росприроднадзор оценит ущерб экологии и выставит судебный иск виновникам происшествия.
Создана рабочая группа, координирующая все этапы ликвидации загрязнения.
Собранный мазут и водоросли помещены в контейнеры для утилизации.
В регионах Крыма вводились режимы ЧС регионального и муниципального уровня для предотвращения дальнейших экологических последствий.
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