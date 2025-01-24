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Таинственный отель с призраком висельника на чердаке открыл знаменитый Исследователь

Туризм

Знаменитый урбекер по прозвищу "Исследователь" обнаружил ещё одно загадочное здание. Этот жуткий венгерский отель когда-то был модным, но теперь его стены почернели от сажи. Многие говорят, что он хранит тёмные тайны.

Заброшенный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Радулеску, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заброшенный дом

Даже местные жители не знают, что произошло с этим отелем и его постояльцами. О здании ходят мистические истории: говорят, что оно проклято и что "кто-то, возможно, повесился на чердаке, и его призрак всё ещё бродит там".

С момента своего закрытия гостевой дом дважды горел. Стены и мебель покрыты копотью, а на обеденном столе всё ещё стоят тарелки. На чердаке царит жуткая атмосфера: на деревянном столе стоит шаткий стул, как будто кто-то пытался забраться туда, чтобы покончить с собой.

"Отель знавал и лучшие дни, но с момента закрытия дважды горел", — рассказал "Исследователь".

Кто такие урбекеры?

Urbex — аббревиатура от "urban explore", что в переводе с венгерского означает "исследование города". Урбекеры — это любители активного отдыха, которые уже сформировали свою собственную субкультуру. Суть их увлечения заключается в поиске заброшенных, полуразрушенных, разрушенных или функционирующих, но изолированных мест и объектов.

Целью урбекеров могут быть опустевшие города, фабрики, больницы, психиатрические учреждения, тюрьмы, канализационные сети, туннели, катакомбы, промышленные и военные объекты или даже заброшенные фермы.

Верные своему негласному правилу, урбекеры не разглашают точное местоположение зданий, которые они посещают, чтобы предотвратить появление там вандалов, способных разграбить и повредить эти места.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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