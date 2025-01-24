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Поход на снегоступах для групп и семей на Этне: среди лавы и заснеженных лесов

2:00
Туризм

Парк Этна — это уникальное место, где история взаимодействия человека с природой оставила свои следы в виде сельских памятников, которые делают эти края поистине прекрасными. А зимой, когда на земле лежит снег, этот пейзаж становится ещё более завораживающим.

Вулкан Этна
Фото: flickr.com by Джованни, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вулкан Этна

С помощью снегоступов вы сможете с комфортом исследовать заснеженные тропы и насладиться зимним днём на вулкане. Вас проведут по увлекательному маршруту гиды-экологи Антонио Ди Грация и Энрика Пьера Паола Мессина.

Вы увидите старинные фермерские дома с овчарнями, исторические убежища, тропы, утопающие в пышном сосновом лесу, и обширные лавовые пространства с великолепным видом на кратеры на вершине.

Маршрут будет проходить вдоль южного склона Этны и включает как известные тропы, так и новые, которые станут настоящим открытием. Общая протяжённость маршрута составляет 8 км, а перепад высот достигает 350 метров.

Одежда и снаряжение

Для похода необходимо снаряжение, подходящее для среднегорья и зимнего сезона. Рекомендуется взять с собой зимние штаны, ветровку, носки, ботинки, шапку и перчатки. Также не забудьте взять с собой упакованный ланч.

Информация и бронирование

Обратите внимание, что наличие цепей противоскольжения на борту транспортных средств является обязательным. Для бронирования места звоните по телефону +39 3409720896 до 21:00 по пятницам.

Стоимость участия в походе составляет 30 евро, включая аренду снегоступов, необходимых для преодоления маршрута. Также есть возможность участия со своим оборудованием по цене 15 евро.

Уточнения

Э́тна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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