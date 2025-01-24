Новый туристический маршрут появился в Новороссийске

В Новороссийске был обновлён туристический маршрут. Семейный парк получил финансирование на развитие в рамках национального проекта.
Парк ландшафтной арт-терапии стал обладателем субсидии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году. Это учреждение уже завоевало популярность среди туристов и местных жителей.
С помощью выделенных средств были обустроены пешеходные маршруты, которые теперь оснащены навигационными знаками, скамейками, беседками для отдыха, а также лежаками в зоне фудкорта и качелями с живописным видом на парк. Все маршруты прошли паспортизацию и внесены в реестр министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, как сообщил Глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Он также отметил, что в рамках участия в национальном проекте поддержку от государства получили ещё три представителя туристического сектора. Их предприятия связаны с пляжами, благоустройство которых будет осуществляться благодаря субсидиям в этом году.
Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «город Новороссийск». Расположен на юго-западе края, у побережья Цемесской (Новороссийской) бухты Чёрного моря.
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