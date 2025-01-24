Новый туристический маршрут появился в Новороссийске

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новороссийске был обновлён туристический маршрут. Семейный парк получил финансирование на развитие в рамках национального проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike like0708, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ экотропа

Парк ландшафтной арт-терапии стал обладателем субсидии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2024 году. Это учреждение уже завоевало популярность среди туристов и местных жителей.

С помощью выделенных средств были обустроены пешеходные маршруты, которые теперь оснащены навигационными знаками, скамейками, беседками для отдыха, а также лежаками в зоне фудкорта и качелями с живописным видом на парк. Все маршруты прошли паспортизацию и внесены в реестр министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, как сообщил Глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Он также отметил, что в рамках участия в национальном проекте поддержку от государства получили ещё три представителя туристического сектора. Их предприятия связаны с пляжами, благоустройство которых будет осуществляться благодаря субсидиям в этом году.

Уточнения

Новоросси́йск — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «город Новороссийск». Расположен на юго-западе края, у побережья Цемесской (Новороссийской) бухты Чёрного моря.



