В Госдуме предложили давать скидки на билеты детям до 18 лет

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению председателя Комитета Госдумы по вопросам защиты семьи и детства Нины Останиной, скидки на авиабилеты для детей следует распространять до 18 лет. Она высказала свою точку зрения в интервью с журналистами, отметив, что к новой льготе, предполагающей 50% "детскую" скидку, существует ряд вопросов.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Полет самолета

Парламентарий указала на то, что в Семейном кодексе ребенком признается лицо до 18 лет, в то время как постановление Минтранса затрагивает только пассажиров в возрастном диапазоне от 2 до 12 лет. Нина Останина сообщила, что обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об рассмотрении этой инициативы. Она также призвала правительство обсудить данный вопрос с лидерами российских авиакомпаний.

Дополнительно, в Госдуме остаются неразрешенные вопросы касательно лоукостера "Победа", который, вводя новую скидку, одновременно отменил для родителей с детьми возможность онлайн-регистрации. Депутаты утверждают, что такой шаг является дискриминационным. В Минтранс уже направлено обращение с просьбой провести встречу с руководством авиакомпании по этому поводу.

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