Какие риски скрывают популярные препараты для похудения

Препараты Ozempic и Wegovy, известные как агонисты GLP-1, показали множество преимуществ для людей с диабетом 2-го типа и ожирением, включая снижение риска сердечных приступов, деменции и зависимости от психоактивных веществ. Однако их использование за пределами разрешённых показаний требует осторожного подхода.
Основные результаты:
Снижение рисков: у людей, принимавших агонисты GLP-1, наблюдалось: На 9% меньше сердечных приступов.
На 8% ниже риск деменции.
Примерно на 10% реже встречались суицидальные мысли и зависимости от алкоголя или опиоидов.
Препараты оказывают влияние на 42 заболевания, включая улучшение состояния сердца, почек и мозга.
Выявленные недостатки:
Известные побочные эффекты, такие как тошнота и рвота, остаются актуальными.
Риск образования камней в почках увеличен на 15%.
Риск воспаления поджелудочной железы (панкреатита) вырос более чем в два раза.
На 19 заболеваний приём препаратов оказывает отрицательное влияние.
Агонисты GLP-1 снижают уровень ожирения, который провоцирует многие хронические болезни.
Кроме того, они:
Подавляют воспаление, которое повреждает органы.
Воздействуют на участки мозга, связанные с зависимостью.
Ограничения исследования:
Не указано точное количество людей, страдающих каждым из заболеваний, что затрудняет оценку рисков для редких состояний.
Влияние на пациентов без ожирения и диабета 2-го типа остаётся неизвестным.
Для пациентов с диабетом и ожирением преимущества препаратов значительно превышают риски.
Для людей без указанных заболеваний использование агонистов GLP-1 может быть неоправданным, поскольку данные о долгосрочных рисках отсутствуют.
Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику.
Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).
Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
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