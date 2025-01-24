Какие риски скрывают популярные препараты для похудения

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Препараты Ozempic и Wegovy, известные как агонисты GLP-1, показали множество преимуществ для людей с диабетом 2-го типа и ожирением, включая снижение риска сердечных приступов, деменции и зависимости от психоактивных веществ. Однако их использование за пределами разрешённых показаний требует осторожного подхода.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Толстые дети

Основные результаты:

Снижение рисков: у людей, принимавших агонисты GLP-1, наблюдалось: На 9% меньше сердечных приступов.

На 8% ниже риск деменции.

Примерно на 10% реже встречались суицидальные мысли и зависимости от алкоголя или опиоидов.

Препараты оказывают влияние на 42 заболевания, включая улучшение состояния сердца, почек и мозга.

Выявленные недостатки:

Известные побочные эффекты, такие как тошнота и рвота, остаются актуальными.

Риск образования камней в почках увеличен на 15%.

Риск воспаления поджелудочной железы (панкреатита) вырос более чем в два раза.

На 19 заболеваний приём препаратов оказывает отрицательное влияние.

Агонисты GLP-1 снижают уровень ожирения, который провоцирует многие хронические болезни.

Кроме того, они:

Подавляют воспаление, которое повреждает органы.

Воздействуют на участки мозга, связанные с зависимостью.

Ограничения исследования:

Не указано точное количество людей, страдающих каждым из заболеваний, что затрудняет оценку рисков для редких состояний.

Влияние на пациентов без ожирения и диабета 2-го типа остаётся неизвестным.

Для пациентов с диабетом и ожирением преимущества препаратов значительно превышают риски.

Для людей без указанных заболеваний использование агонистов GLP-1 может быть неоправданным, поскольку данные о долгосрочных рисках отсутствуют.

Уточнения

Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику.



Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).



Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

